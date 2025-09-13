Vợ chồng bị khởi tố vì làm giấm ăn bằng nước giếng

Đà NẵngKiều Văn Thanh, 45 tuổi, và vợ dùng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng để làm giấm ăn giả, bán ra thị trường mỗi ngày 1.000 lít.

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Thanh; khởi tố Bùi Song Hậu (42 tuổi, vợ Thanh), cho tại ngoại, điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Vợ chồng Thanh - Hậu cùng một phần tang vật bị thu giữ. Ảnh: Thành Anh

Theo điều tra, vợ chồng Thanh đứng tên cơ sở sản xuất giấm ăn, mỗi ngày đưa ra thị trường hơn 1.000 lít thành phẩm. Tuy nhiên, thay vì sản xuất giấm gạo lứt theo phương pháp lên men tự nhiên, họ đã dùng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước) để chế biến giấm giả.

Loại axit này khi sử dụng vượt ngưỡng cho phép có thể gây tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, thậm chí dẫn tới ung thư và tử vong.

Khám xét xưởng sản xuất, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (khoảng 2.000 lít) cùng 20 can axit axetic nguyên chất (tương đương 600 lít). Nếu số nguyên liệu này tiếp tục được đưa vào sản xuất, có thể tạo ra khoảng 30.000 lít giấm giả tung ra thị trường, gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng triệt phá đường dây sản xuất yến giả, thu giữ gần 38.000 chai thành phẩm.

Ngọc Trường