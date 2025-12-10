VnExpress ra mắt chuỗi podcast 'Doanh nghiệp vươn mình'

Chuỗi podcast "Doanh nghiệp vươn mình" gồm 8 số, ra mắt trong tháng 12, nhằm chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về thị trường, chính sách, giải pháp vốn, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển bền vững.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là nguồn động lực quan trọng của nền kinh tế và lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng. Từ định hướng đó, VnExpress phối hợp Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thực hiện chương trình "Doanh nghiệp vươn mình", mang đến chuỗi đối thoại đa chiều, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực thích ứng và nắm bắt cơ hội trong bối cảnh mới.

Chuỗi podcast phát sóng trên các nền tảng của VnExpress, mỗi tập kéo dài 60 phút, hướng đến cộng đồng doanh nhân, startup, đội ngũ điều hành và những người quan tâm đến kinh doanh, tài chính, chính sách. Mỗi số là một cuộc đối thoại chuyên sâu với chuyên gia, nhà hoạch định chính sách hoặc lãnh đạo doanh nghiệp. Các khách mời sẽ mở ra các góc nhìn mới, phân tích bức tranh thị trường, xu hướng công nghệ, thể chế và nguồn vốn... đồng thời chia sẻ hành trình phát triển, chuyển mình của doanh nghiệp Việt qua những câu chuyện thực tế.

Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam tham gia số vodcast đầu tiên.

Tập đầu tiên có chủ đề "Việt Nam trong chuỗi toàn cầu", phát sóng ngày 11/12, với sự tham gia của TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam. Chương trình phân tích những yếu tố đang tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu, từ dịch chuyển sản xuất, xung đột thương mại đến yêu cầu phát triển xanh - bền vững. Bên cạnh đó, chuyên gia sẽ đưa ra những giải pháp giúp doanh nghiệp Việt có thể nâng cao giá trị gia tăng và vị thế trong chuỗi kinh tế toàn cầu.

Tập thứ hai, dự kiến có sự tham gia của bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV). Tập này đi sâu vào hai trọng tâm: những điểm nghẽn thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải từ góc nhìn của cơ quan nghiên cứu, phản ánh và tham vấn chính sách; những bước chuẩn bị cần thiết để doanh nghiệp thích ứng trước tác động kép của thay đổi chính sách lẫn xu hướng công nghệ mới.

Trong một số tập của chuỗi podcast sẽ có sự tham gia của đại diện MB - một trong "big 5" ngân hàng tại Việt Nam. Đại diện MB sẽ cung cấp bức tranh về những giải pháp mà ngân hàng đang triển khai nhằm đồng hành doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi và hội nhập, từ hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, tư vấn quản trị tài chính đến thúc đẩy chuyển đổi số hướng đến phát triển bền vững.

Sự xuất hiện của MB bổ sung góc nhìn từ phía ngân hàng - đối tác tài chính chiến lược của doanh nghiệp Việt, qua đó hoàn thiện bức tranh đa chiều về các yếu tố nội lực và ngoại lực đang thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Qua 8 tập vodcast, "Doanh nghiệp vươn mình" kỳ vọng sẽ giải đáp được những câu hỏi lớn của các doanh nghiệp về con đường phát triển trong thời kỳ hội nhập. Chương trình hướng tới mục tiêu khơi dậy tinh thần đổi mới, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của doanh nghiệp đúng như giá trị chuyên trang "Doanh nghiệp vươn mình" mà VNExpress và MB đang theo đuổi.

Minh Ngọc