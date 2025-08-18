VnExpress Marathon Libera Nha Trang lan tỏa tinh thần tự do

Giải chạy ngày 24/8 đưa 13.000 runner cảm nhận tự do qua từng bước chạy, khám phá sự phóng khoáng của đô thị vịnh đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Từ những năm đầu phát triển, phong trào marathon gắn liền với tinh thần tự do, phóng khoáng. Người chạy đường dài xem đây là cách thể hiện bản thân, rèn luyện sự kiên trì và kiểm soát cuộc sống. Mỗi giải đấu cho phép vận động viên chủ động lên kế hoạch tập luyện, vượt qua giới hạn thể chất lẫn tinh thần, đồng thời chọn lựa điểm đến phù hợp với lối sống năng động.

Mùa thứ tư của VnExpress Marathon Nha Trang, lần đầu đồng hành cùng khu đô thị nghỉ dưỡng Libera, tiếp tục lan tỏa tinh thần tự do ấy. Bốn cự ly đều ôm trọn cung đường ven biển, đưa runner đi qua những biểu tượng như quảng trường 2/4, Hòn Chồng, cầu Trần Phú, đường Phạm Văn Đồng, đèo Lương Sơn và khu đô thị Libera. Đây là hành trình để người chạy hòa mình vào thiên nhiên biển - núi, cảm nhận nhịp sống đô thị và tận hưởng sự phóng khoáng của thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam.

Runner thi đấu tại VM Nha Trang 2024. Ảnh: VM

Với nhiều runner, VnExpress Marathon Nha Trang không chỉ là một cuộc đua, mà còn là khoảnh khắc sống trọn cùng tự do. Anh Phạm Quang Minh (TP HCM), người ba năm liền tham gia giải, kể lại cảm giác đặc biệt khi chạm tới bình minh trên đèo Lương Sơn. Trong suốt bốn tiếng chạy 42 km, anh tạm gác công việc, không điện thoại, không email, để tâm trí thả trôi theo từng nhịp thở và bước chân. "Nha Trang là nơi tôi có thể trở về nhiều lần, bởi mỗi vòng chạy đều mang lại cảm giác không ràng buộc", anh chia sẻ.

Mùa giải năm nay ghi nhận số lượng kỷ lục 13.000 vận động viên tham gia, biến VM Nha Trang thành sự kiện thể thao lớn nhất của thành phố biển. Theo đại diện KDI Holdings - chủ đầu tư Libera Nha Trang, việc đồng hành cùng giải chạy xuất phát từ tình yêu với vùng đất và mong muốn góp phần tạo nên sức hút riêng biệt cho địa phương. "Mục tiêu của chúng tôi là mang lại giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống, cùng chung tầm nhìn phát triển văn hóa, giải trí và nghệ thuật với thành phố. VnExpress Marathon là dịp để lan tỏa tinh thần đó", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở đường chạy, VĐV còn được trải nghiệm "chất tự do" qua chuỗi hoạt động bên lề. Khu Expo tại Libera Nha Trang là nơi runner nhận racekit, tham gia triển lãm, game tương tác, thưởng thức cà phê và check-in với kiến trúc độc đáo. Bên cạnh đó, ban tổ chức công bố nhiều ưu đãi cho vận động viên như giảm giá dịch vụ lưu trú, voucher ẩm thực - nghỉ dưỡng và tour khám phá thành phố. Những trải nghiệm này giúp giải chạy trở thành sự kiện thể thao - văn hóa - du lịch toàn diện, gắn kết runner với Nha Trang theo cách chủ động và phóng khoáng.

Libera Nha Trang, với quy mô 44 ha, được định vị như "thành phố tự do", nơi mỗi cư dân và du khách có thể thể hiện cá tính theo cách riêng. Đô thị tích hợp lưu trú, thương mại, nghệ thuật, giải trí, mang đến không gian hiện đại nhưng vẫn tôn trọng màu sắc cá nhân. Tại đây, du khách vừa có thể khám phá văn hóa bản địa, vừa tận hưởng dịch vụ quốc tế bên bờ vịnh biển, hay trải nghiệm show diễn Rối Mơ trong nhà hát Đó. Với 2 km bãi biển riêng, Libera tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa không gian nghỉ dưỡng và tinh thần phóng khoáng của marathon, đồng thời trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch Nha Trang.

Đô thị Libera Nha Trang nhìn từ núi Cô Tiên. Ảnh: KDI Holdings

Đại diện KDI Holdings cho rằng, mỗi khoảnh khắc tại Libera Nha Trang đều hướng tới việc khuyến khích cư dân và du khách tận hưởng sự tự do theo cách riêng. "Chúng tôi định vị Libera là đô thị của màu sắc cá nhân, nơi con người được tự do trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế. Triết lý này tương đồng với tinh thần của những người yêu chạy bộ, khi họ tìm kiếm sự phóng khoáng qua từng bước chân", vị này nhấn mạnh.

Theo KDI Holdings, không phải ngẫu nhiên các thành phố du lịch lớn trên thế giới đều xây dựng giải marathon riêng, từ Boston, Berlin đến Tokyo hay Sydney. Những sự kiện này vừa là sân chơi thể thao, vừa trở thành cách quảng bá hình ảnh điểm đến, thu hút du khách quốc tế. Các giải chạy tại Việt Nam cũng đang đi theo xu hướng đó, đưa vận động viên tiếp cận không gian mới và tái định nghĩa trải nghiệm du lịch. Với VM Libera Nha Trang, đường đua ôm lấy một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới sẽ giúp thành phố củng cố vị thế điểm đến nghỉ dưỡng - thể thao hàng đầu khu vực.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang không chỉ mang đến thử thách thể chất mà còn mở ra hành trình khám phá văn hóa, nghệ thuật và du lịch của thành phố biển. Với cung đường ôm trọn vịnh Nha Trang, chuỗi hoạt động gắn với không gian đô thị Libera và sự đồng hành của cộng đồng runner, giải đấu được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên cho những ai yêu thích lối sống năng động. Hơn hết, tinh thần tự do - phóng khoáng mà VM lan tỏa sẽ góp phần định hình hình ảnh Nha Trang như một "thiên đường marathon" tại Việt Nam.

