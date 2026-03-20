VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio mở đăng ký

TP HCMGiải marathon quy mô dự kiến 5.000 VĐV tại Cần Giờ sáng 1/5 mở bán vé từ hôm nay, cho bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Giải sở hữu cung đường xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon, xuyên qua rừng ngập mặn với diện tích hơn 75.000 ha và kế bên biển Cần Giờ. Để chào đón VĐV đến với giải năm đầu tiên, ban tổ chức đưa ra mức giá vé tương đối "mềm" cho cả bốn cự ly.

Ở giai đoạn Super Early Bird từ ngày 20/3 đến 31/3, giá vé thấp nhất là 330.000 đồng cho cự ly 5km; 450.000 đồng cho 10km, 600.000 đồng cho 21km và 790.000 đồng cho cự ly 42km. Sau giai đoạn này, giá bib sẽ tăng dần theo từng mốc.

Cự ly Giai đoạn Super Early Bird (SEB) Early Bird (EB) Regular Late 20/3-31/3 1/4-7/4 8/4-16/4 17/4-23/4 5km 330.000 480.000 680.000 850.000 10km 450.000 660.000 880.000 990.000 21km 600.000 850.000 1.080.000 1.250.000 42km 790.000 960.000 1.290.000 1.490.000

Tương tự các giải VnExpress Marathon khác, ban tổ chức áp dụng chính sách ưu đãi cho các nhóm đăng ký số lượng lớn. Nhóm từ 20 đến 50 người được giảm 5%; từ 51 đến 100 người giảm 10%; từ 101 đến 500 người giảm 15%; từ 501 đến 1.000 người giảm 20% và trên 1.000 người là 25%.

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km. Trước khi sáp nhập với Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương, đây là địa phương duy nhất của thành phố có đường bờ biển tự nhiên. Nơi đây được biết tới với không khí trong lành, những loài động, thực vật hoang dã phong phú và được mệnh danh là "lá phổi xanh" của thành phố.

Đường Rừng Sác xuyên qua khu dự trữ sinh quyển thế giới sẽ nằm trong cung đường của giải. Ảnh: Thanh Tùng

Sự ra đời của giải nắm bắt xu thế tổ chức các giải chạy bộ tìm về thiên nhiên trên thế giới. Một nghiên cứu về động lực tham gia các giải marathon quy mô vừa và nhỏ ở Thái Lan, công bố năm 2019, chỉ ra rằng runner chạy để tìm kiếm sự bình yên và chữa lành tâm trí. Ở các giải chạy có cung đường gần rừng hay biển, nhu cầu này càng được thể hiện rõ.

Người tham gia giải còn có cơ hội sải bước giữa Vinhomes Green Paradise Can Gio, dự án quy mô 2.870 ha được định vị là đại đô thị biển sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, thương mại, du lịch theo tiêu chuẩn ESG++. Như vậy, giải sẽ sở hữu cung đường "nửa phố, nửa rừng", tạo trải nghiệm cảnh quan đa dạng cho người tham dự.

Ban tổ chức cho biết khâu vận hành sẽ được tính toán để tối ưu cho quy mô 5.000 runner. Trong đó, các phương án di chuyển, lưu trú sẽ sớm được cập nhật.

Cần Giờ hiện thu hút mạnh mẽ các hoạt động du lịch sinh thái và thể thao ngoài trời. Việc tổ chức VnExpress Marathon tại đây được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới cho cộng đồng chạy bộ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Cần Giờ như một điểm đến hấp dẫn ngay cạnh trung tâm TP HCM.

Theo đại diện ban tổ chức, ngoài yếu tố thi đấu, giải chạy hướng đến việc tạo ra một hành trình trải nghiệm. VĐV có thể kết hợp tham gia giải với các hoạt động khám phá rừng ngập mặn, biển và ẩm thực địa phương trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày.

VnExpress Marathon là hệ thống giải chạy lớn nhất Việt Nam, được tổ chức từ năm 2019. Giải đã có mặt tại nhiều địa phương như Quy Nhơn, Huế, Hạ Long, Đà Nẵng hay Hải Phòng, thu hút trung bình 10.000 runner mỗi lần tổ chức.

Hoài Phương