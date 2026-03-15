VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio tạo trải nghiệm chạy bộ giữa thiên nhiên

Giải đấu mới nhất của VnExpress Marathon dự kiến có cung đường xanh nhất hệ thống với trải nghiệm chạy xuyên rừng ngập mặn và bám dọc bờ biển Cần Giờ.

Chỉ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, Cần Giờ giữ được không gian sinh thái rộng lớn, được UNESCO công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới. Hệ sinh thái nơi đây kết hợp giữa rừng, sông và biển. Nhờ diện tích cây lớn, khu vực này thường được gọi là "lá phổi xanh" của TP HCM, đóng vai trò điều hòa không khí và bảo tồn hệ sinh thái vùng cửa sông - ven biển.

Chính đặc điểm địa hình và cảnh quan đó đã tạo nên điểm đặc biệt cho cung đường của VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio - được ban tổ chức định vị là "xanh nhất hệ thống".

Theo BTC, cung đường đang trong quá trình hoàn thiện, có nhiều khác biệt so với các sự kiện từng tổ chức tại đây. Hành trình sẽ kết hợp các đoạn xuyên rừng ngập mặn và khu vực ven biển, giúp runner cảm nhận sự thay đổi cảnh quan liên tục.

Đường Rừng Sác băng qua những cánh rừng ngập mặn, tháng 3/2026. Ảnh: Thanh Tùng

Phần lớn lộ trình, vận động viên chạy dưới những tán rừng đước dày đặc. Bóng mát tự nhiên giúp giảm bức xạ nhiệt, giữ nhiệt độ dễ chịu hơn so với các cung đường đô thị. Khi rời khu vực rừng, runner sẽ tiến vào những tuyến đường bám biển bên trong đô thị Vinhomes Green Paradise. Khu vực này không có công trình che chắn, giúp vận động viên đón gió biển và ngắm bình minh.

BTC cho biết ý tưởng cung đường nhằm tạo trải nghiệm "chạy cùng thiên nhiên" cho cả 4 cự ly. Đường chạy tại đây rộng, bằng phẳng và ít xe cộ, tạo điều kiện để người tham gia duy trì tốc độ ổn định.

"Chạy bộ không chỉ là cuộc đua sức bền mà còn là cách tái tạo năng lượng tinh thần. Không gian xanh tại Cần Giờ giúp runner có những trải nghiệm nguyên sơ", đại diện BTC nói.

VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio diễn ra ngày 1/5/2026, dự kiến thu hút 5.000–8.000 vận động viên. Giải có đủ các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Cần Giờ trở thành điểm đến thứ 10 trong hệ thống VnExpress Marathon sau các thành phố du lịch nổi tiếng như Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng...

Với việc diễn ra vào thứ Sáu trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, giải là lựa chọn phù hợp cho các gia đình muốn kết hợp thi đấu và nghỉ dưỡng. Sau race, runner có thêm hai ngày nghỉ để khám phá rừng ngập mặn, tham quan các khu sinh thái hoặc thưởng thức hải sản tại Cần Thạnh.

Các thông tin về thời gian bán vé, mức giá, cung đường, áo thi đấu sẽ được ban tổ chức cập nhật thời gian tới.

Hoài Phương