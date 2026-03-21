'VM Green Paradise Can Gio có cung đường xanh nhất hệ thống'

Ban tổ chức VnExpress Green Paradise Can Gio khẳng định giải đấu sẽ có cung đường nhiều mảng xanh nhất hệ thống từ trước đến nay.

"Khoảng 80% cung đường đi qua khu vực có cây xanh hoặc không gian mở, bao gồm rừng ngập mặn và ven biển. Đây là tỷ lệ mảng xanh cao nhất trong các giải VnExpress Marathon hiện nay", đại diện hệ thống giải cho biết.

Theo tiết lộ của ban tổ chức, các cự ly sẽ xuất phát và về đích từ khu vực ven biển bên trong dự án Vinhomes Green Paradise - đại đô thị sinh thái 2.870 ha. Khu vực này có không gian rộng lớn, thoáng đãng, giúp runner cảm nhận từng cơn gió biển. Sau khi rời khu vực ven biển, runner sẽ khám phá những cung đường xanh nổi tiếng của Cần Giờ như Duyên Hải, Rừng Sác.

Đường Rừng Sác sẽ nằm trong cung đường VM Green Paradise Can Gio. Ảnh: Thanh Tùng

Điểm nhấn của giải nằm ở cự ly 42km với phần lớn hành trình diễn ra trên đường Rừng Sác - tuyến đường xuyên rừng ngập mặn được mệnh danh là "lá phổi xanh" của TP HCM. Hai bên lộ trình là hệ sinh thái rừng đước với tán cây dày, tạo bóng mát tự nhiên và cung cấp lượng oxi dồi dào. Theo các huấn luyện viên chạy bộ, việc thi đấu trong môi trường nhiều cây xanh giúp giảm bức xạ nhiệt, hỗ trợ hô hấp và duy trì thể lực cho runner trong các chặng đua dài.

Bên cạnh đó, cảnh quan thay đổi giữa rừng và biển cũng tạo nét độc đáo, giảm cảm giác đơn điệu. Thiết kế cung đường cũng hướng đến tối ưu thành tích cho VĐV khi có rất ít điểm rẽ hay quay đầu. Runner được trải nghiệm những đoạn thẳng, bằng phẳng, giúp duy trì nhịp độ ổn định để chinh phục kỷ lục cá nhân (PR).

Một góc tuyến đường ven biển bên trong Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Thanh Tùng

Tính theo thứ tự tổ chức, VM Green Paradise Can Gio là giải thứ 37 trong hệ thống VnExpress Marathon. Ban tổ chức cho biết nếu Huế nổi bật với di sản, Hạ Long gắn với vịnh, hay Quy Nhơn có cầu vượt biển Thị Nại, thì Cần Giờ là chặng hiếm hoi kết hợp cả rừng và biển trong cùng một hành trình. Điều này giúp giải đấu hướng đến nhóm runner yêu thích lối sống xanh và mong muốn tìm kiếm một chuyến du lịch thể thao ở địa điểm sát TP HCM.

Giải đang mở cổng đăng ký giai đoạn Super Early Bird đến 31/3. Giá vé thấp nhất là 330.000 đồng cho cự ly 5km; 450.000 đồng cho 10km, 600.000 đồng cho 21km và 790.000 đồng cho cự ly 42km. Sau giai đoạn này, giá bib sẽ tăng dần theo từng mốc.

Hoài Phương