Vivo X300 Pro là 'Điện thoại xuất sắc 2025'

Với số điểm 8,86, Vivo X300 Pro vượt Xiaomi 15 Ultra 0,01 điểm, chiến thắng hạng mục Điện thoại xuất sắc tại Tech Awards 2025, ngày 8/1.

Kết quả được công bố tại Lễ trao giải Tech Awards 2025, chương trình thường niên do VnExpress tổ chức từ năm 2012, nhằm tôn vinh các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật tại thị trường Việt Nam.

Ở hạng mục Điện thoại xuất sắc, Vivo X300 Pro giành chiến thắng sát nút trước Xiaomi 15 Ultra. Khoảng cách 0,01 điểm cho thấy mức độ cạnh tranh cao giữa các flagship cao cấp trong năm, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn của người dùng và giới chuyên môn, khi yếu tố trải nghiệm thực tế ngày càng được đặt lên hàng đầu. Cùng hạng mục này còn có các đề cử iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy Z Fold7, Honor Magic V5

Đại diện Vivo nhận giải tại Tech Awards 2025. Ảnh: Tùng Quỳnh

X300 Pro đánh dấu lần đầu Vivo mang dòng cao cấp trở lại Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng. Thiết bị được đánh giá cao nhờ cấu trúc phần cứng tập trung vào khả năng xử lý hình ảnh và độ ổn định dài hạn. Máy sử dụng cấu hình chip kép, gồm SoC Dimensity 9500 kết hợp hai chip xử lý hình ảnh VS1 và V3+. Trong đó, CPU và GPU đảm nhiệm các tác vụ tính toán, chơi game và đa nhiệm. Chip VS1 chuyên xử lý khung hình, tối ưu màu sắc, giảm nhiễu và tăng tốc các thuật toán AI, còn V3+ phụ trách hậu kỳ, giúp cải thiện chi tiết và độ tương phản của ảnh và video.

Theo nhận định của các chuyên gia trong hội đồng chuyên môn, cách phân chia nhiệm vụ rõ ràng giữa các khối xử lý giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định khi sử dụng cường độ cao. Hiệu năng đảm bảo trải nghiệm mượt mà, hạn chế giật, khựng hoặc quá nhiệt khi người dùng chụp ảnh, quay video liên tục.

Vivo X300 Pro. Ảnh: Lưu Quý

Bên cạnh phần cứng xử lý, Vivo X300 Pro còn được trang bị pin dung lượng 6.510 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90 W. Theo nhà sản xuất, cấu hình này hướng tới nhóm người dùng thường xuyên đa nhiệm hoặc quay video 4K trong thời gian dài. Hệ điều hành OriginOS 6 được tối ưu về hiệu ứng chuyển động, giảm độ trễ và tăng tính liền mạch khi thao tác.

Camera tiếp tục là điểm nhấn chính của sản phẩm. Máy có điểm nhấn là ống kính tele tiêu cự 85 mm, zoom quang 3,5x, khẩu độ f/2.67 và lớp phủ Zeiss T. Máy sử dụng cảm biến HPB kích thước 1/1,4 inch, độ phân giải 200 megapixel, được đồng phát triển với Samsung và đạt chứng nhận từ hãng quang học Zeiss.

Theo đại diện Vivo, giải thưởng tại Tech Awards 2025 phản ánh định hướng phát triển sản phẩm của hãng tại Việt Nam, trong đó ưu tiên trải nghiệm người dùng và các giá trị sử dụng thực tế. "Đây là kết quả khá bất ngờ với chúng tôi, nhân dịp 10 năm Vivo có mặt tại Việt Nam và 30 năm Vivo ra đời. Cảm ơn người dùng, ban giám khảo đã bình chọn cho X300 Pro", đại diện Vivo nói.

2025 đánh dấu Tech Awards bước sang năm thứ 13, tiếp tục trở thành giải thưởng công nghệ được cộng đồng chờ đón. Sự kiện năm nay có tổng cộng 16 hạng mục giải thưởng, chia thành bốn nhóm nội dung gồm Ứng dụng, Thiết bị, Thương hiệu và Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

Theo ban tổ chức, Tech Awards 2025 có nhiều thay đổi về hình thức và cách thức tổ chức. Chương trình chính thức sử dụng bộ nhận diện mới với biểu tượng "TA", thay thế logo chữ "S" trước đây, đồng thời mở rộng chuỗi hoạt động kết nối công nghệ, giải trí và doanh nghiệp. Đáng chú ý, năm nay các đơn vị được phép tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ bên cạnh danh sách đề cử từ ban tổ chức, nhằm tăng tính toàn diện và không bỏ sót những ứng viên tiềm năng trên thị trường.

Quy trình bình chọn gồm hai giai đoạn. Vòng Sơ loại diễn ra từ 20/11 đến 8/12/2025, vòng Chung kết từ 11 đến 31/12/2025. Kết quả cuối cùng được tính dựa trên hai nguồn đánh giá, trong đó bình chọn của độc giả chiếm 30% tổng điểm, 70% còn lại đến từ hội đồng giám khảo là các chuyên gia và nhà báo công nghệ. Các đề cử được chấm điểm theo nhiều tiêu chí, bao gồm thành tích trong năm 2025, mức độ đổi mới, trải nghiệm người dùng và tác động thực tế trên thị trường.

Hoài Phương