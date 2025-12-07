Vinschool The Harmony vô địch nam giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025

Đội nam THPT Vinschool The Harmony vượt qua Cầu Giấy 41-36 sau màn rượt đuổi ở chung kết nam Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja.

Trận chung kết nam giữa THPT Cầu Giấy và THPT Vinschool The Harmony bắt đầu lúc 15h ngày 7/12, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2. Hai đội giằng co ngay sau tiếng còi khai cuộc. Vinschool The Harmony khởi đầu tốt, ghi liền 5 điểm, nhưng Cầu Giấy nhanh chóng dẫn 8-7 nhờ tận dụng hiệu quả các pha lên rổ.

Pha tấn công của Vinschool The Harmony trong hiệp một. Ảnh: Giang Huy

Ngay sau đó, Vinschool The Harmony điều chỉnh và giành chuỗi điểm quan trọng. Trong đó, cú ném ba điểm ở khoảng 1 phút 29 giây giúp họ dẫn 10-8. Pha ghi điểm này không chỉ giúp The Harmony tái lập thế dẫn trước, mà còn tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ, còn Cầu Giấy tỏ rõ sự căng thẳng.

Hai hiệp tiếp theo chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số của hai đội. Cầu Giấy luôn giữ thế dẫn trước, nhưng ở hiệp quyết định, thể lực suy giảm cùng chấn thương của các trụ cột khiến họ hụt hơi. Trong khi đó, Vinschool The Harmony càng chơi càng quyết tâm. Hết nửa hiệp, hai đội hòa 33-33. Từ đây, Vinschool bắt đầu làm chủ thế trận, liên tục ghi điểm để dẫn 34-33 rồi 37-33.

Nam Khánh (áo đỏ) dẫn bóng trong một pha phản công của Cầu Giấy. Ảnh: Giang Huy

Khi thời gian còn hơn một phút, Vinschool có cú ném ba điểm, nâng tỉ số lên 40-34, tạo khoảng cách an toàn. Cầu Giấy rút ngắn còn 36-40, trước khi đối thủ ấn định chiến thắng bằng cú ném phạt ở giây cuối.

Còi hết trận vang lên, các cầu thủ và cổ động viên Vinschool tràn xuống sân ăn mừng chức vô địch khi lần đầu tiên tham dự giải. Bên kia, nhiều cầu thủ Cầu Giấy bật khóc tiếc nuối sau màn trình diễn đầy nỗ lực.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Vinschool The Harmony - Nguyễn Tiến Thành cho biết, đội nhà nhập cuộc với hơn 100% quyết tâm. Ở trận chung kết trước đó của nội dung nữ, đội tuyển THPT Vinschool The Harmony đã nhận thất bại đáng tiếc trước Phan Đình Phùng. Kết quả này trở thành động lực lớn để đội nam của trường bước vào trận tranh cúp với tinh thần quyết tâm cao nhất, thi đấu vì màu cờ sắc áo và mục tiêu mang chiếc cúp vô địch về lại Vinschool.

Các cầu thủ Cầu Giấy bật khóc khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Giang Huy

Trần Lưu Tường Minh, học sinh lớp 10 Vinschool The Harmony, được trao giải Cầu thủ hay nhất trận khi ghi được 19 điểm. Minh cho rằng chiến thắng hôm nay đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn tinh thần. "Trước trận, em ăn nhiều hơn, ngủ đủ giấc. Dù đối thủ có thể hình vượt trội, đội chúng em thắng nhờ sự bền bỉ, phối hợp ăn ý và tinh thần đoàn kết", Tường Minh chia sẻ.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Thông tin về giải được cập nhật trên fanpage và website chính thức của giải.

Lan Anh