Vinschool The Harmony thắng cách biệt Alpha, vào bán kết

Trực tiếp: Tứ kết 3 Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Cặp tứ kết quy tụ hai tân binh giàu ấn tượng của mùa giải. Ở vòng bảng, Alpha khởi đầu bằng chiến thắng 38-24 trước FPT Tây Hà Nội, sau đó thắng đậm Chuyên Hà Nội - Amsterdam 43-23 nhờ hàng thủ chắc chắn và khả năng phản công nhanh. Đội trưởng Phạm Gia Anh Vũ - nhà vô địch Cup các CLB Trẻ toàn quốc NYCC 2025 - là hạt nhân trong lối chơi, giữ vai trò then chốt trong điều tiết nhịp độ và ghi điểm.

Vinschool The Harmony, nhà vô địch U18 Vietnam Student Basketball League, cũng thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng trước Ngôi Sao Hoàng Mai để thắng 26-21, rồi tiếp tục đánh bại Lê Quý Đôn - Đống Đa 31-20. Với lực lượng đồng đều và tốc độ cao, Harmony thường áp đặt thế trận ngay từ đầu.

Trong trận tứ kết, Harmony vượt lên dẫn sâu từ hiệp hai và liên tục duy trì cách biệt lớn nhờ sự bùng nổ của Đỗ Thế Bình và Trần Lưu Tường Minh. Alpha nỗ lực rút ngắn nhưng gặp khó trước sức mạnh thể lực và khả năng xoay tua đội hình hiệu quả của đối thủ.

Chiến thắng 68-39 đưa Vinschool The Harmony vào bán kết, nơi họ gặp đội thắng trong cặp Nguyễn Tất Thành - Lý Thái Tổ.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do VnExpress và FPT Online tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, nằm trong đề án "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Giải quy tụ 36 đội từ các trường THPT Hà Nội, thi đấu từ ngày 31/10 theo thể thức vòng tròn một lượt để chọn đội vào vòng trong.

Lan Anh