Vinschool Smart City vào bán kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Hà NộiĐội nữ THPT Vinschool Smart City đánh bại THPT Phạm Hồng Thái 40-11 để vào bán kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja.

Ở bảng J nội dung nữ, Vinschool Smart City thể hiện đúng phong độ ứng viên vô địch khi áp đảo Phạm Hồng Thái ngay từ đầu trận. Đại diện trường quốc tế nhập cuộc với nhịp độ cao, pressing nửa sân hiệu quả, gần như không cho đối thủ cơ hội triển khai bóng. Những nỗ lực tấn công của Phạm Hồng Thái đều bị hóa giải bởi khả năng áp sát nhanh và tổ chức phòng ngự kỷ luật của Vinschool.

Minh Châu - cầu thủ ghi 15 điểm, được bầu MVP trận Vinschool Smart City - Phạm Hồng Thái.

Ảnh: VYB

Minh Châu, người được bầu Cầu thủ hay nhất trận (MVP), ghi 15 điểm, đồng thời giữ vai trò "nhạc trưởng" điều phối lối chơi, kiểm soát nhịp độ và phân phối bóng hợp lý. Đội bóng áo xanh duy trì sự gắn kết trong di chuyển và chọn vị trí, tạo cách biệt 12–5 sau hiệp một. Sang các hiệp sau, họ tiếp tục áp đảo, ghi thêm 28 điểm để khép lại chiến thắng 40–11.

Với hai trận toàn thắng, Vinschool Smart City dẫn đầu bảng J với 4 điểm, sớm giành suất vào bán kết Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja.

Cầu thủ hai đội Alpha và Amsterdam tranh chấp bóng dưới bảng rổ. Ảnh: VYB

Ở bảng C nội dung nam, THPT Alpha cũng thắng đậm THPT Chuyên Hà Nội -Amsterdam 43–23. Alpha tạo khác biệt ngay từ hiệp đầu khi dẫn 21-0 nhờ pressing toàn sân và khả năng dứt điểm ổn định. Lê Hoàng Thiên An (số 18) ghi 12 điểm, góp công lớn giúp đội giữ vững thế trận. Amsterdam chơi khởi sắc hơn trong hiệp cuối nhưng không thể thu hẹp cách biệt. Trận thắng giúp Alpha dẫn đầu bảng với 4 điểm.

Tại bảng D, THPT Ngôi Sao Hoàng Mai vượt qua THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa với tỷ số 28-21. Hai đội chơi cân bằng trong nửa đầu trận, trước khi Ngôi Sao Hoàng Mai bứt lên bằng chuỗi ghi 11–2 trong hiệp ba. Quang Minh ghi 11 điểm và được bầu MVP. Dù nỗ lực ở hiệp bốn, Lê Quý Đôn vẫn không thể lật ngược thế trận.

Các cầu thủ Lê Quý Đôn (áo cam) chơi nỗ lực nhưng không thể lật ngược được thế trận. Ảnh: VYB

Với kết quả này, Ngôi Sao Hoàng Mai dẫn đầu bảng D với 3 điểm, sau một trận thắng và một trận thua.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Lan Anh