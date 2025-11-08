Vinschool The Harmony vào bán kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Lần đầu dự giải nhưng Vinschool The Harmony gây sốc khi đánh bại á quân Kim Liên để vào bán kết Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja.

Tối 7/11, tại khu tổ hợp Warzone Pick & Hoops (Hà Nội), ngày thi đấu thứ tư của Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của THPT Vinschool The Harmony trước THPT Kim Liên, á quân mùa giải 2024.

Pha tranh bóng mở màn trận đấu giữa THPT Marie Curie (Áo vàng) và THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: YVB

Dù mới lần đầu góp mặt, Harmony nhập cuộc tự tin, triển khai lối đánh tốc độ và phối hợp ăn ý. Phạm Khánh Ngân (số 19) mở màn bằng hai cú ném ba điểm chính xác ngay hiệp đầu, giúp đội dẫn 13-2. Phía Kim Liên chỉ có Hoàng Thảo Nguyên (số 23) ghi điểm.

Sang hiệp hai, Kim Liên điều chỉnh chiến thuật, tăng cường phòng thủ và tận dụng các pha rebound để phản công. Tuy nhiên, Harmony vẫn kiểm soát thế trận, nới cách biệt lên 17-3 sau nửa thời gian thi đấu.

Càng về cuối trận, Harmony càng chơi thăng hoa. Đội tân binh giữ nhịp tốt, phân phối bóng linh hoạt và tận dụng tối đa các cơ hội dứt điểm. Trận đấu khép lại với tỷ số 30-10 nghiêng về đội áo hồng. Bộ ba Phạm Khánh Ngân (9 điểm, MVP), Đồng Minh Anh (7) và Lý Hà My (5) là những nhân tố nổi bật trong chiến thắng.

"Trong hai trận đã đấu, các đối thủ đều có chiến thuật rất hay. Nhưng nhờ sự ăn ý và phối hợp tốt, chúng tôi đã giành chiến thắng", trung phong Thái Hà An chia sẻ.

Ở giải nam, THPT Marie Curie - đương kim vô địch Giải Giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025 tổ chức hồi tháng 5 tại TP HCM - khởi đầu suôn sẻ khi vượt qua THPT Nguyễn Thị Minh Khai với tỷ số 40-18.

Trong hai hiệp đầu, Marie Curie dẫn lần lượt 7-4 và 6-5, trước khi bứt phá mạnh ở hiệp ba để tạo cách biệt lớn. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Nguyễn Thị Minh Khai, đồng nghĩa họ dừng bước tại vòng bảng.

"Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau từ lâu nên trận mở màn này giống như một buổi tập", hậu vệ Nguyễn Bình Minh chia sẻ. "Trận gặp Nguyễn Tất Thành sắp tới sẽ là trận sinh tử, chúng tôi muốn giành vé vào tứ kết một cách vẻ vang nhất".

VĐV THPT Phạm Hồng Thái (áo xanh) thực hiện pha ném bóng trong trận đấu với THPT Marie Curie. Ảnh: VYB

Trận còn lại trong ngày là màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở giữa hai đội nam lần đầu dự giải - THPT Phạm Hồng Thái và THPT Dewey Tây Hồ Tây. Dewey dẫn trước 12-7 sau hai hiệp, nhưng Phạm Hồng Thái vùng lên ở hiệp ba, ghi 9-5 để rút ngắn cách biệt còn 1 điểm.

Hiệp bốn diễn ra giằng co, hai đội thay nhau ghi điểm. Khi tỷ số đang cân bằng, Dương Bảo Nam (số 35) của Dewey tung cú ném 2 điểm quyết định, ấn định chiến thắng 23-21. Phạm Hồng Thái không còn đủ thời gian để tổ chức pha tấn công cuối.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức. Thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja đồng hành và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam giám sát chuyên môn. Sự kiện thuộc đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Hải Long