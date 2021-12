Vinpearl đón hàng trăm du khách Nga, Uzbekistan có hộ chiếu vaccine

Vinpearl đón hai đoàn khách quốc tế có hộ chiếu vaccine từ Uzbekistan, Nga đến trải nghiệm du lịch tại Phú Quốc, Nha Trang trong 2 ngày 25, 26.

Du khách Uzbekistan trải nghiệm du lịch tại Phú Quốc

Ngày 25/12, hơn 210 du khách quốc tịch Uzbekistan đã đến quần thể Phú Quốc United Center phía bắc đảo ngọc để trải nghiệm kỳ nghỉ 9 ngày 8 đêm khép kín với chuỗi trải nghiệm và tiêu chuẩn an toàn cao. Tất cả thành viên của đoàn khách lưu trú ở khu nghỉ dưỡng Vinpearl Discovery Coastalland Phú Quốc và Vinpearl Resort and Spa Phú Quốc... Đây là những điểm đến đã được phép đón khách quốc tế tại khu vực riêng biệt, không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác...

Du khách đến Vinpearl tại Phú Quốc.

Tại đây, du khách nghỉ dưỡng và trải nghiệm hành trình khép kín tại quần thể Phú Quốc United Center. Du khách lưu trú tại hệ thống khách sạn và biệt thự biển 5 sao, khám phá thể thao, giải trí, vui chơi tại Vinpearl Golf, công viên chủ đề VinWonders, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari, Corona Casino và "thành phố không ngủ" Grand World Phú Quốc.

Theo đại diện Vinpearl, đoàn du khách Uzbekistan có hộ chiếu vaccine đến Việt Nam mở ra cơ hội hợp tác du lịch xuyên suốt giữa Vinpearl và đối tác chiến lược Prestige Travel - đơn vị lữ hành có tiếng tại thị trường này. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 2/2022, Phú Quốc United Center sẽ liên tiếp đón 8 đoàn khách do Prestige Travel thiết kế hành trình du lịch tại thành phố đảo với khoảng 2.000 lượt khách đến. Du khách sẽ sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Uzbekistan Airways có tần suất một chuyến/tuần.

Du khách tham quan động vật bán hoang dã Vinpearl Safari.

Vinpearl Resort Nha Trang đón đoàn du khách Nga

Ngay sau đó một ngày, đoàn khách Nga chọn hành trình nghỉ dưỡng 5 sao trên đảo Hòn Tre - nơi tọa lạc quần thể du lịch có quy mô của khu vực. Du khách nghỉ dưỡng và trải nghiệm hành trình khép kín tại quần thể Vinpearl Nha Trang "one-stop destination - một điểm đến mọi nhu cầu" với lịch trình linh hoạt 7-25 ngày.

Nhiều hoạt động thu hút du khách như lưu trú tại phòng nghỉ và biệt thự biển cao cấp, khám phá thể thao biển với các bộ môn chèo thuyền kayat, dù lượn... và thể thao quý tộc Vinpearl Golf. Công viên chủ đề VinWonders với hàng trăm trò chơi kỷ lục, show diễn thực cảnh hoành tráng Tata Show... để đoàn du khách Nga vui chơi, giải trí.

Công viên VinWonders với nhiều trò chơi thu hút.

Đại diện Vinpearl cho biết, lịch trình của đoàn do do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam phối hợp với Vinpearl thiết kế theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế. Theo kế hoạch, đoàn khách trải nghiệm kỳ nghỉ 7-25 ngày và trở về nước trên những chuyến bay định kỳ 2 chuyến/tuần của hãng hàng không Azur Air. Từ ngày 26/12/2021 đến cuối tháng 3/2022, Công ty Anex Việt Nam sẽ tổ chức 2 chuyến/tuần với kết quả kỳ vọng đạt 26 chuyến bay, đưa hơn 8.000 du khách Nga đến Khánh Hòa du lịch tại các điểm đến nổi tiếng như Vinpearl Nha Trang, Cam Ranh...

Đại diện Vinpearl chia sẻ thêm, trong suốt thời gian qua, song song với đón khách nội địa, Vinpearl vẫn giữ kết nối thông suốt với hệ thống đối tác du lịch - lữ hành trong nước và quốc tế tại các thị trường như: Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Úc.... và tìm kiếm cơ hội tổ chức đón khách từ các thị trường này đến Việt Nam theo tiêu chí an toàn, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo hành trình du lịch. Bên cạnh, hai tuyến du lịch quốc tế chính thức khởi động, theo kế hoạch, sắp tới Vinpearl phối hợp với các đối tác lữ hành - tour dự kiến đón khách theo tần suất định kỳ từ các thị trường truyền thống và có chỉ số an toàn cao: Hàn Quốc - Nha Trang/Phú Quốc/Đà Nẵng - Nam Hội An: 2 chuyến/tuần từ 20/1/2022 và Đài Loan - Đà Nẵng/Nam Hội An: 2 chuyến/tuần từ 9/2/2022.

Hồ bơi để du khách thư giãn khi đến Vinpearl.

"Bên cạnh tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn trong kế hoạch triển khai du lịch hộ chiếu vaccine, các cơ sở của Vinpearl duy trì kích hoạt lá chắn ba lớp kiểm soát 24/7, đảm bảo quy trình vệ sinh phòng dịch chặt chẽ trong nội khu, tương tự các thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng quốc tế; đồng thời, đưa ra bộ tiêu chuẩn an toàn nâng cao", đại diện Vinpearl nói.

Vinpearl là một trong những đơn vị tiên phong xây dựng những quần thể trải nghiệm quốc tế đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp của du khách năm châu với tiêu chuẩn an toàn cao. Chuỗi sự kiện đón khách quốc tế đến các địa danh du lịch nổi tiếng là những tín hiệu lạc quan từ Vinpearl góp phần thúc đẩy du lịch quốc gia phục hồi, từng bước phát triển kinh tế, thích ứng với bối cảnh "bình thường mới".

Kim Uyên (Ảnh: Vinpearl)