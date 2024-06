Vinicius chói sáng trong chiến thắng đậm của Brazil

MỹVinicius ghi cú đúp, khi Brazil thắng Paraguay 4-1 ở lượt hai bảng D Copa America 2024.

Brazil áp lực dư luận từ trận ra quân hòa Costa Rica 0-0. Và họ đã biến chỉ trích của CĐV bốn ngày qua thành động lực chiến thắng. Ngay từ đầu trận đấu sáng 29/6, bộ ba tiền đạo Vinicius, Rodrygo, Savinho liên tục bắn phá khung thành Paraguay. Bên dưới, tiền vệ tấn công Lucas Paqueta thường xuyên dứt điểm từ xa, hoặc chọc khe kiến tạo cho đồng đội.

Paraguay cũng tổ chức được một số pha tấn công, nhưng không hiệu quả. Hầu hết pha dứt điểm của đội tuyển thứ 58 FIFA đều tìm đến tay thủ môn Alisson.

Paqueta (áo vàng) dẫn dắt hàng tiền vệ Brazil trong trận thắng Paraguay 4-1 sáng 29/6 ở lượt thứ hai bảng D Copa America. Ảnh: LP

Phút 30, Brazil tạo được cơ hội ghi bàn đầu tiên. Vinicius đi bóng bên cánh trái rồi chuyền vào giữa cho Paqueta sút chạm tay hậu vệ Paraguay trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền. Tuy nhiên, Paqueta bỏ lỡ khi sút chệch khung thành từ chấm 11m.

Các cầu thủ Brazil không nản chí sau pha hỏng phạt đền. Họ chỉ mất thêm bốn phút để ghi bàn đầu tiên. Chính Paqueta chuộc lỗi khi chọc khe cho Vinicius băng xuống, rê qua thủ môn rồi sút nhẹ vào khung thành.

Bàn mở tỷ số của tiền đạo CLB Real Madrid thực sự là ngòi nổ cho sự thăng hoa của các cầu thủ Brazil. Những phút tiếp theo, họ tấn công nhiều hơn và gây được nhiều nguy hiểm hơn. Phút 43, sau cú sút bật thủ môn Paraguay của Rodrygo, Savinho có mặt đúng lúc để đệm bóng nhân đôi cách biệt.

Sau hai bàn thua chớp nhoáng, các cầu thủ Paraguay xuống tinh thần thấy rõ. Họ liên tục phải chuyền về và xử lý thiếu chính xác. Phút 45+3, hậu vệ Omar Alderete phải trả giá khi xem nhẹ sức rướn của Vinicius. Cầu thủ này cắt bóng của Rodrygo, nhưng phá chậm khiến bóng trúng chân Vinicius văng vào khung thành nâng tỷ số lên 3-0.

Vinicius mừng bàn trong trận Brazil 4-1 Paraguay sáng 29/6 ở lượt thứ hai bảng D Copa America. Ảnh: Reuters

Sau hiệp một hủy diệt đối thủ, Brazil thi đấu chậm lại. Paraguay đã tận dụng điều này để gỡ bàn ở phút 48. Alderete chuộc lỗi dẫn đến bàn thua thứ ba khi sút chân trái từ ngoài vòng cấm tung lưới Alisson.

Bàn gỡ của Paraguay buộc Brazil phải chơi tập trung và cẩn thận hơn. Những phút tiếp theo, bóng chủ yếu lăn ở giữa sân. Tuy nhiên, Brazil vẫn chiếm ưu thế với những pha xử lý kỹ thuật.

Phút 65, đội tuyển từng năm lần vô địch World Cup ấn định chiến thắng 4-1. Trọng tài cho Brazil quả phạt đền thứ hai khi bắt lỗi bóng chạm tay trong vòng cấm đối với Mathias Villasanti. Lần này, Paqueta tận dụng thành công khi đánh lừa thủ môn.

Những phút cuối, trận đấu trở nên căng thẳng. Paqueta phải nhận thẻ vàng do pha phạm lỗi với Damian Bobadilla ở phút 70. Đến phút 81, Andres Cuba phải nhận thẻ đỏ do ẩu đả với các cầu thủ Brazil. Vinicius cũng phải nhận một thẻ vàng do tranh cãi với trọng tài.

Brazil trở lại cuộc đua ở bảng D Copa America sau trận thắng Paraguay. Họ đang xếp nhì bảng với bốn điểm và chỉ kém Colombia hai điểm. Trước đó, Colombia đã kiếm trọn sáu điểm khi hạ Paraguay 2-1 và Costa Rica 3-0.

Ngày 3/7, hai đội dẫn đầu bảng D sẽ gặp nhau. Colombia chỉ cần hòa, trong khi Brazil cần thắng để tránh gặp Uruguay, đội dẫn đầu bảng C, ở tứ kết.

Thanh Quý