Vinhomes hỗ trợ lãi suất 5 năm cho người mua nhà

Người mua nhà tại các dự án của Vinhomes được áp dụng lãi suất vay từ 3,3% trong ba năm đầu, trần lãi suất tối đa 9% một năm trong hai năm tiếp theo.

Theo chính sách mới, lãi suất được cố định theo từng kỳ hạn vay. Cụ thể, khách hàng vay 18 tháng áp dụng mức 3,3% một năm; 24 tháng là 5,3% một năm; và 36 tháng là 7,8% một năm.

Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi được áp dụng nhưng không vượt quá 9% một năm trong 24 tháng tiếp theo. Trường hợp lãi suất thị trường cao hơn mức này, phần chênh lệch sẽ do doanh nghiệp chi trả.

Toàn cảnh dự án Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Đại diện Vinhomes cho biết cơ chế trần lãi suất giúp người mua chủ động kế hoạch tài chính, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất biến động. Người mua để ở hoặc đầu tư có thể xác định trước chi phí vốn trong 5 năm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lãi suất thả nổi.

Vinhomes hiện vận hành hơn 30 khu đô thị trên cả nước. Năm 2025, doanh nghiệp triển khai 13 dự án mới với tổng quy mô hơn 20.000 ha tại Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng và TP HCM, tạo dư địa phát triển trong nhiều năm.

Phối cảnh dự án Hải Vân Bay. Ảnh: Vinhomes

Đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của Vinhomes đạt hơn 786.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 247.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 12% so với cuối năm trước. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng hơn 73%.

Theo các báo cáo công bố, quy mô doanh thu và lợi nhuận của Vinhomes tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu thị trường bất động sản trong nước.

Song Anh