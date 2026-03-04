Vinhomes Green Paradise theo đuổi chứng nhận đô thị thông minh toàn cầu

Vinhomes Green Paradise hợp tác các tổ chức quốc tế nhằm đạt chứng nhận đô thị thông minh ISO 37122 Custom, hướng đến mô hình phát triển bền vững và quản trị đô thị dựa trên dữ liệu.

Chủ đầu tư khu đô thị Vinhomes Green Paradise vừa khởi động chương trình chứng nhận đô thị thông minh với sự tham gia của công ty tư vấn Korea Management Association Consulting (KMAC), Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị (WCCD) và Chỉ số Đô thị Tiêu chuẩn hóa (SUM).

Chương trình hướng tới mục tiêu đạt chứng nhận WCCD/SUM ISO 37122 Custom - bộ chỉ số được phát triển từ tiêu chuẩn ISO 37122, hệ thống đánh giá quốc tế về mức độ phát triển và vận hành của các đô thị thông minh. Bộ tiêu chuẩn này được điều chỉnh để phù hợp với các dự án và khu đô thị quy mô lớn.

Vinhomes Green Paradise sở hữu bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp. Ảnh: Vinhomes

Trong khuôn khổ hợp tác, KMAC đảm nhiệm vai trò tư vấn chiến lược và hỗ trợ kỹ thuật, nhằm đảm bảo quá trình quy hoạch và vận hành đáp ứng các tiêu chí của ISO 37122. Phạm vi đánh giá tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi như giao thông, năng lượng, môi trường, an toàn và hạ tầng số.

Song song, WCCD/SUM (trụ sở tại Toronto, Canada) sẽ xây dựng một bộ khung chỉ số tùy chỉnh dành riêng cho các dự án phát triển mới, bám sát định hướng chiến lược về đô thị thông minh của Vinhomes Green Paradise. Đội ngũ chuyên gia của tổ chức này cũng trực tiếp giám sát quá trình đánh giá, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ISO quốc tế cùng những thông lệ quản trị đô thị tiên tiến.

Theo lộ trình được thống nhất, khu đô thị đặt mục tiêu đạt chứng nhận tạm thời trong năm 2026, trước khi hoàn tất chứng nhận đầy đủ ở các giai đoạn tiếp theo.

Tiến sĩ Patricia McCarney, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc WCCD và Giám đốc SUM, cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng trong phát triển đô thị thông minh và bền vững. Trong đó Vinhomes Green Paradise có khả năng được ghi nhận ở quy mô quốc tế khi đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 37122 Custom.

Ông Chulse Oh, Trưởng nhóm AX của KMAC, nhận định, chương trình chứng nhận này đánh dấu bước hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong việc thúc đẩy các chuẩn mực đô thị thông minh toàn cầu. Sự kết hợp giữa tầm nhìn phát triển của Vinhomes, năng lực tư vấn của KMAC và hệ thống đánh giá của WCCD/SUM được kỳ vọng hình thành mô hình quản trị đô thị dựa trên dữ liệu, hướng tới phát triển bền vững.

Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) quy mô tới 7 ha hứa hẹn trở thành điểm đến của nhiều loại hình nghệ thuật. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes Green Paradise nằm tại Cần Giờ, khu vực tiếp giáp biển và gần khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ rộng khoảng 75.000 ha do UNESCO công nhận. Khu đô thị có quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng khoảng 16%, được định hướng phát triển theo mô hình ESG++ với năm trụ cột: môi trường, xã hội, quản trị, tái sinh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo định hướng vận hành, hệ thống năng lượng tại đây dự kiến sử dụng điện gió ngoài khơi kết hợp điện mặt trời và pin lưu trữ. Hạ tầng giao thông hướng tới phát thải ròng bằng 0 với các phương tiện chạy điện như ôtô, xe buýt, xe máy, xe đạp và phương tiện đường thủy.

Song song với phát triển hạ tầng, khu đô thị cũng đặt trọng tâm vào bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ. Quỹ tái sinh rừng và thích ứng biến đổi khí hậu được thành lập nhằm hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi sinh thái và triển khai các giải pháp ứng phó dài hạn với biến đổi khí hậu.

Với định hướng ESG++, Vinhomes Green Paradise hiện là ứng viên trong chiến dịch bình chọn "7 kỳ quan đô thị tương lai" do New7Wonders phát động, hướng tới quảng bá các mô hình đô thị bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Song Anh