Vinhomes Grand Park mang đến trải nghiệm 'Tuyết miền nhiệt đới'

Cư dân và du khách đón Giáng sinh theo phong cách châu Âu giữa lòng TP HCM với nhiều hoạt động như thắp sáng cây thông Noel khổng lồ, trượt băng, đón mưa tuyết…

Mùa lễ hội cuối năm nay, đại đô thị Vinhomes Grand Park mang đến hàng loạt những sự kiện lớn, mở ra một không gian vui chơi giải trí cho cư dân và du khách. Theo đại diện chủ đầu tư, đáng chú ý nhất trong số này là "Tuyết miền nhiệt đới" khi lần đầu tiên khu đô thị đưa băng tuyết cùng lễ hội Giáng sinh đậm nét châu Âu đến xứ sở nhiệt đới.

Du khách tới tham gia Fantasy on Ice – trải nghiệm tuyết nhân tạo quy mô lớn lần đầu được tổ chức tại Vinhomes Grand Park. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes Grand Park hợp tác cùng đơn vị quốc tế Apollo Entertainment mang đến Fantasy on Ice – trải nghiệm tuyết nhân tạo quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại đại đô thị Vinhomes Grand Park. Đại diện chủ đầu tư tiết lộ, Fantasy On Ice tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình đã thành công tại Singapore và Thái Lan, với những tiêu chuẩn khắt khe như: tất cả các khu vực băng tuyết sẽ sử dụng công nghệ từ Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, mang lại cảm giác chân thực 99%, và nhiệt độ luôn được duy trì ở mức dưới 0 độ C để mang đến cảm giác lạnh giá thực sự.

Người dân TP HCM sẽ được tham gia những hoạt động đặc trưng tại xứ lạnh như khám phá thế giới băng với các cảnh quan dựng hoàn toàn bằng băng đá, trải nghiệm mưa tuyết với những máy tạo tuyết được dùng tại Thế vận hội Bắc Kinh, trượt băng trên những dốc truyền dài 60m, thăm ngôi làng băng với các tác phẩm điêu khắc băng tuyết do thợ thủ công đến từ Cáp Nhĩ Tân thực hiện, thưởng thức bữa tối trong không gian âm độ, gặp gỡ và chơi đùa cùng những chú chó Husky đặc trưng của vùng lạnh

Các bạn trẻ được trải nghiệm trượt tuyết. Ảnh: Vinhomes

Với một vùng đất nhiệt đới, nắng ấm quanh năm như TP HCM, những trải nghiệm băng tuyết tại Fantasy On Ice hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách cảm xúc mới mẻ. Phân khu này được mở cửa vào ngày 6/12, mở ra một tháng lễ hội Giáng sinh và năm mới theo một cách khác biệt.

Vinhomes Grand Park mang đến trải nghiệm 'Tuyết miền nhiệt đới' Những trải nghiệm băng tuyết tại Fantasy On Ice hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách cảm xúc mới mẻ, lần đầu tiên xuất hiện. Nguồn: Vinhomes

Ngoài các hoạt động tại Fantasy on Ice, Vinhomes Grand Park còn tạo ra bầu không khí Giáng sinh đậm nét với nhiều sự kiện quy mô lớn.

Đầu tiên có thể kể đến là hoạt động thắp sáng cây thông Noel khổng lồ diễn ra từ 17h30 đến 18h30 ngày 6/12 tại khu vực Khu vườn mộng mơ, đánh dấu bắt đầu mùa lễ hội Giáng sinh tại VinWonders Grand Park. Cây thông Noel cao 17m cùng rừng thông ánh sáng, cây thông LED 12m và toàn bộ đại cảnh đều bừng sáng, biến toàn bộ khuôn viên thành một xứ sở cổ tích. Sự kiện còn có nhiều màn biểu diễn sôi động.

Các nghệ sĩ tham gia trình diễn tại VinWonders. Ảnh: Vinhomes

Trong thời gian từ 6/12/2024 đến 1/1/2025, cư dân và du khách có thể tham gia hội chợ Giáng sinh Marche De Noel tái hiện khung cảnh lễ hội truyền thống của miền Nam nước Pháp. Du khách sẽ có trải nghiệm như bước vào một ngôi làng tại châu Âu với những tiểu cảnh, trang trí đặc trưng cùng 15 gian hàng san sát nhau, tạo nên không gian đầy ấm cúng nhưng cũng không kém phần rộn ràng và náo nhiệt. Tại đây, du khách được thỏa sức khám phá ẩm thực Giáng sinh đặc trưng với những món như socola nóng, thịt nướng, bánh ngọt và các ly cocktail đầy sắc màu. Bên cạnh đó, mọi người còn có thể mua sắm những món quà Giáng sinh tại các gian hàng do những "ông già Noel" đáng yêu phục vụ, hay tự tay sáng tạo những món quà lưu niệm xinh xắn cho chính mình và người thân, tạo nên những kỷ niệm khó quên trong mùa lễ hội.

Để gia tăng thêm không khí lễ hội, Vinhomes Grand Park còn mang đến hội chợ ẩm thực Giáng sinh và Beer Land, được lấy cảm hứng từ lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest của Đức. Đây sẽ là nơi để du khách được thưởng thức những dòng bia nổi tiếng, những đồ nhậu mang phong cách châu Âu cùng các món quà ẩm thực miễn phí đến từ các hãng bia tên tuổi. Đặc biệt, không gian lễ hội còn trở nên sôi động hơn khi du khách có thể hòa mình vào âm nhạc đẳng cấp với những màn trình diễn bùng nổ tại siêu đại nhạc hội 8WONDER, quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu ngay bên cạnh. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm ẩm thực và âm nhạc Giáng sinh khó quên cho mọi du khách.

VinWonders Grand Park đã mở cửa đón khách. Ảnh: Vinhomes

Năm nay, Vinhomes Grand Park lần đầu tiên tổ chức lễ hội countdown đón năm mới vào khoảnh khắc 0h ngày 1/1. Du khách tham gia sẽ cùng nhau đứng dưới khung cảnh mùa đông ấm cúng, nhâm nhi ly socola nóng, đếm ngược thời khắc giao thừa và đón chào năm mới 2025 bên người mình yêu thương. Mọi người cùng trao nhau những nguyện ước sức khỏe và bình an.

Hàng loạt hoạt động và sự kiện mới mẻ cho thấy tâm huyết của chủ đầu tư Vinhomes Grand Park trong việc kiến tạo điểm đến mới phía Đông TP HCM. Sau 5 năm bàn giao, dự án này đã đón 60.000 người về sinh sống và còn gia tăng trong thời gian tới. Những lễ hội lớn cùng các tiện ích được xây dựng trong thời gian gần đây nằm trong chiến lược hút khách ghé đến khu đô thị, đưa Vinhomes Grand Park trở thành khu đô thị đáng sống của thành phố, theo đại diện chủ đầu tư.

Yên Chi