Đại đô thị là nơi tổ chức đại nhạc hội 8Wonder Winter Festival vào ngày 8/12. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả sẽ được theo dõi màn trình diễn lên đến 75 phút của ban nhạc nổi tiếng Imagine Dragons - chủ nhân giải thưởng Grammy danh giá và nhiều đĩa Bạch kim. Trước đó nhiều tháng, việc Imagine Dragons đến Việt Nam đã trở thành chủ đề được quan tâm của giới trẻ. Dàn sao Việt như Soobin Hoàng Sơn, Chipu, Hieuthuhai, Hurrykng, BinZ, Quang Hùng MasterD cũng tăng sức nóng cho sự kiện.

Từ tháng 12, Vinhomes Grand Park cũng tổ chức chuỗi sự kiện lễ hội Giáng sinh với trải nghiệm mùa đông khác biệt. Chủ đầu tư hợp tác với Apollo Entertainment mang tuyết về giữa lòng Sài Gòn với sự kiện Fantasy on Ice. Với diện tích hơn 4.000 m2 và công nghệ làm tuyết tiên tiến, Fantasy on Ice mang lại không gian Giáng sinh tuyết trắng "Ice Magic". Du khách có thể tận hưởng cảm giác lạnh dưới 0 độ C và chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc băng hay tham gia các trò chơi trên tuyết, như cầu trượt, xây người tuyết và hòa mình vào không khí lễ hội với âm nhạc, các món ăn đặc trưng mùa Giáng sinh.

Chuỗi sự kiện còn nối dài với các màn trình diễn road show xuyên suốt tháng 12, thắp sáng cây thông Noel, đêm hội tuyết trắng... Sau tháng 12, khu đô thị tiếp tục chào đón năm mới với giải chạy Tết...