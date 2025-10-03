Vĩnh Long khởi công 4 dự án điện gió hơn 11.000 tỷ

4 dự án điện gió dự kiến cung cấp 718 triệu kWh mỗi năm, nằm trong định hướng đưa kinh tế biển và năng lượng tái tạo thành trụ cột phát triển của Vĩnh Long.

Các dự án vừa khởi công sáng 28/9 gồm Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn 2; Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn 2; Nhà máy điện gió Đông Hải (vị trí V3-3); Nhà máy điện gió VQ-2 mở rộng.

Tổng công suất của 4 dự án đạt 224MW, với mức đầu tư hơn 11.284 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại trong quý IV/2026. Khi đi vào hoạt động, các dự án sẽ cung cấp khoảng 718 triệu kWh mỗi năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, tạo việc làm cho khoảng 500 lao động và tăng thu ngân sách địa phương khoảng 115 tỷ đồng mỗi năm.

Sau hợp nhất từ ba tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long, địa phương mới có diện tích tự nhiên hơn 6.296 km2, quy mô dân số hơn 3,38 triệu người và 124 đơn vị hành chính cấp xã. Với đường bờ biển dài trên 130 km, hai cửa sông chiến lược Cung Hầu và Định An cùng hệ sinh thái sông, biển và nội địa liên hoàn, Vĩnh Long có nhiều điều kiện phát triển kinh tế biển hiện đại, vươn lên thành cực phát triển xanh của ĐBSCL. Tỉnh cũng xác định kinh tế biển và năng lượng tái tạo là một trong 4 trụ cột phát triển, bên cạnh nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; hạ tầng kết nối và dịch vụ logistics; di sản văn hóa và nguồn nhân lực.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh (Đại học Kinh tế TP HCM), vùng ven biển Duyên Hải - Cầu Ngang (Trà Vinh cũ) và Bình Đại (Bến Tre cũ) có tốc độ gió trung bình 7,0-7,5 m/s ở độ cao 100 m, thuộc nhóm cao nhất ĐBSCL. Năng lượng mặt trời cũng khả thi với bức xạ trung bình 4,8-5,0 kWh/m2 mỗi ngày, thích hợp phát triển tại hồ chứa và bãi bồi ven biển.

Cụm cảng Trà Vinh, Khu kinh tế Định An (một trong 16 khu kinh tế ven biển của cả nước), các khu vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo tại Duyên Hải (thuộc tỉnh Trà Vinh cũ) và huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre cũ) đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, tương lai sẽ trở thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước.

Một cánh đồng điện gió ven biển tại ĐBSCL. Ảnh: Nguyệt Nhi

Hiện tại, Vĩnh Long đã đưa vào vận hành 13 nhà máy điện gió với tổng công suất 572 MW, 2 dự án điện mặt trời công suất 189 MW, 4.417 hệ thống điện mặt trời mái nhà tổng công suất lắp đặt 163,8 MW. Ngoài ra, gần 1.000 hệ thống điện mặt trời tự sản xuất và tiêu thụ với công suất lên đến hàng chục MW cũng góp phần tạo ra nguồn năng lượng xanh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trước đó, tỉnh được phê duyệt vào quy hoạch phát triển điện lực 53 dự án điện gió với tổng công suất đến năm 2030 là 4.209 MW, 5 hệ thống điện mặt trời tập trung công suất 339 MW, 3 nhà máy điện sinh khối công suất 45 MW và 3 nhà máy điện rác công suất hơn 30 MW.

Theo quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo quốc gia đến năm 2035, khu vực ĐBSCL có thể khai thác hơn 68.600 MW điện gió trên đất liền và hơn 31.500 MW điện mặt trời.

Ngoài Vĩnh Long, Cà Mau cũng là địa phương có tốc độ phát triển điện gió nổi bật trong khu vực. Ở Bạc Liêu (cũ) đang duy trì hoạt động ổn định 8 nhà máy điện gió, tổng công suất 469,2 MW. Trong khi đó, Cà Mau (cũ) có 6 dự án đã đi vào vận hành thương mại, đạt tổng công suất 225 MW.

Dự thảo Quy hoạch điện VIII dự kiến tới năm 2030, tổng công suất lắp đặt nguồn điện của Việt Nam khoảng 144.000 MW. Trong đó, nhiệt điện than chiếm khoảng 31%, nhiệt điện khí (tính cả LNG) chiếm khoảng 22%, thủy điện lớn, vừa và thủy điện tích năng chiếm khoảng 20%; nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời, điện sinh khối...) chiếm 24-26%, nhập khẩu điện chiếm 3-4%.

Thái Anh