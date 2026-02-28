VinFast xây nhà máy xe điện hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (Vingroup) sẽ xây dựng Nhà máy sản xuất xe máy, xe đạp điện VinFast Hà Tĩnh công suất 2 triệu xe mỗi năm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ngày 28/2, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ký văn bản cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án trên. Khu đất thực hiện có diện tích hơn 64 ha, nằm tại các lô CN4, CN5, Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh).

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 13.254 tỷ đồng. Mục tiêu là sản xuất các loại xe máy điện, xe đạp điện; xây dựng nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất.

Một góc của khu kinh tế Vũng Áng, nơi Vingroup đang đầu tư nhiều dự án quy mô lớn. Ảnh: Đức Hùng

Theo kế hoạch, dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn một trong năm 2026 đạt công suất một triệu xe mỗi năm. Giai đoạn hai (dự kiến từ cuối năm 2026) nâng lên 2 triệu xe mỗi năm. Việc hoàn thiện thủ tục và xây dựng nhà xưởng thực hiện trong quý I/2026, sản xuất đại trà từ quý II/2026.

Kết thúc năm 2025, doanh số xe máy điện VinFast ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, đạt 473% so với 2024, đứng đầu thị trường trong nước. Báo cáo từ VinFast cho thấy, hãng này bán 406.453 chiếc trong 2025, tương đương mỗi ngày, có khoảng 1.115 xe máy điện VinFast đến tay người Việt.

Đầu năm nay, VinFast đã ra mắt thêm 4 mẫu xe máy điện mới, gồm 3 dòng đổi pin đầu tiên là Evo, Feliz II và Viper, cùng mẫu xe tích hợp bàn đạp dành cho học sinh Amio. Hiện, hãng này đã hoàn thành hệ thống 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, dự kiến đạt 45.000 tủ đổi pin ngay trong quý đầu năm.

Evo - dòng xe máy điện bán chạy nhất của VinFast trong năm 2025. Ảnh: Tuấn Vũ

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh nhằm cụ thể hóa chủ trương thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn vào Khu kinh tế Vũng Áng, qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Trước đó, ngày 27/2, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh cho Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal (Vingroup). Dự án có vốn gần 80.000 tỷ đồng, diện tích hơn 460 ha tại Khu kinh tế Vũng Áng, công suất thiết kế 5 triệu tấn mỗi năm giai đoạn đầu, sản xuất thép tấm cán nóng (HRC), thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao và xây dựng.

Những năm qua, Vingroup đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Hà Tĩnh. Cuối năm 2021, tập đoàn xây dựng nhà máy pin xe điện VinES tại Khu kinh tế Vũng Áng. Cuối tháng 6/2025, nhà máy VinFast Hà Tĩnh rộng 360.000 m2 được khánh thành sau 7 tháng thi công. Tháng 12 cùng năm, Vingroup tiếp tục khởi công 4 dự án tổng vốn hơn 127.600 tỷ đồng, gồm Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, Khu đô thị mới Kỳ Trinh và hai nhà máy điện gió tại Kỳ Anh.

Khu kinh tế Vũng Áng thành lập năm 2006, quy mô hơn 22.000 ha, hiện thu hút khoảng 150 dự án đầu tư, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Một số dự án lớn có Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I.

Năm 2025, Hà Tĩnh thu hút khoảng 36 dự án đầu tư trong nước và 5 dự án FDI.

Đức Hùng