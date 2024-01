VinFast VF 6 gây ấn tượng tại Triển lãm Xe điện hóa

Hàng nghìn khách tham quan trải nghiệm hệ sinh thái xe điện của VinFast, chiêm ngưỡng và trải nghiệm thực tế mẫu Crossover cỡ B của Năm – VF 6, hôm 13-14/1.

Cảm giác vận hành và tính năng hàng đầu phân khúc

9 giờ sáng ngày 14/1, anh Đinh Văn Tứ (Hà Nội) và hai con trai đã có mặt tại Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai. Ba bố con đã lên lịch từ đầu tuần, khi biết Triển lãm Xe điện hóa, trong khuôn khổ Car Awards 2023, sẽ mở cửa và trưng bày rất nhiều mẫu xe điện để người tiêu dùng trải nghiệm.

"Ba bố con đều thích ôtô điện. Hai cậu con trai tôi đặc biệt thích xe điện VinFast. Ra đường thấy xe VinFast là đọc vanh vách rồi bàn luận hơn cả người lớn", anh Tứ chia sẻ.

Khách tham quan tại khu trưng bày VinFast ở Triển lãm Xe điện hoá Việt Nam.

Anh Tứ cũng là một trong những khách hàng đầu tiên đăng ký lái thử các mẫu xe điện của VinFast tại sự kiện, bởi anh có ý định mua cho gia đình chiếc xe này.

"Cách âm và khả năng giảm chấn rất tốt. Đi 70 km/h mà gần như không thấy tiếng ồn từ lốp hay rung tay lái", anh Tứ cho biết về mẫu SUV hạng B của VinFast. Anh nhận xét thêm, với sức mạnh vượt trội so với các mẫu xe xăng cùng hạng (động cơ 201 mã lực, mô-men xoắn tối đa đến 310 Nm), mẫu VF 6 gần như không có đối thủ cùng phân khúc trên thị trường hiện tại.

Ý kiến của anh Tứ cũng đồng quan điểm với đánh giá của hội đồng giám khảo Car Awards 2023, khi đại diện VinFast giành chiến thắng thuyết phục, được vinh danh là "Ôtô của Năm" phân khúc B-SUV trong gala trao giải diễn ra tối cùng ngày.

Theo Ban tổ chức Car Awards, VF 6 cho không gian nội thất rộng hàng đầu phân khúc nhờ thiết kế không nhiều chi tiết cơ khí phức tạp, chiều dài cơ sở lớn. Vận hành VF 6 đem đến gia vị khác lạ trong phân khúc hầu hết đều dùng động cơ đốt trong. Xe tăng tốc nhanh, êm và mượt. Công nghệ an toàn của xe cũng thuộc hàng phong phú nhất. Nhờ khả năng cập nhật bằng phần mềm từ xa liên tục, nhiều tính năng an toàn mới có thể xuất hiện thêm trên mẫu xe của VinFast.

Một người dùng lái thử xe điện VinFast tại sự kiện.

Cùng với VF 6, VF 7 cũng là một trong những mẫu xe được nhiều người xếp hàng lái thử trong 2 ngày diễn ra triển lãm. Mặc dù đã xuất hiện trong một số sự kiện trước đó nhưng mẫu C-SUV điện của VinFast vẫn khiến rất nhiều người có mặt tại Công viên Yên Sở đánh giá cao, bởi ngoại hình cá tính, mạnh mẽ và thể thao. Khả năng vận hành của VF 7 cũng khiến đa số người trải nghiệm hài lòng.

"Tôi nhẩm tính xe tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong khoảng 5 giây. Điều này chắc chắn xe xăng cùng tầm giá không làm được", anh Phạm Văn Liệu (Xuân Đỉnh, Hà Nội) nói về cảm nhận sau khi lái thử chiếc VF 7.

Dù chưa có thời gian trải nghiệm đầy đủ các tính năng nhưng anh Liệu cho rằng, so với xe xăng trong phân khúc C, VF 7 gần như không có đối thủ, đặc biệt ở những trang bị an toàn và tính năng thông minh như: trợ lý ảo thông minh, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) giúp giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước... Theo anh, nhiều tính năng tương tự thường chỉ có ở những mẫu xe xăng hạng sang. "Người dùng nếu muốn trải nghiệm và đảm bảo an toàn, tiện lợi cho cả gia đình sẽ phải chi thêm số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng", anh nói.

Chi phí sử dụng và dịch vụ hậu mãi

Ngoài những điểm mạnh trong phân khúc, các mẫu xe điện của VinFast cũng được khách tham dự triển lãm đánh giá cao ở chi phí vận hành tiết kiệm.

Anh Phạm Văn Liệu phân tích, chiếc VF 7 có giá niêm yết từ 850 triệu đồng bản Base (thuê pin) và gần 1 tỷ đồng với bản Plus (thuê pin), rất cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Tuy nhiên, so về chi phí lăn bánh, chủ xe VF 7 sẽ tiết kiệm được khoản đáng kể bởi xe điện đang được hưởng lệ phí trước bạ là 0%. Trong khi đó, nếu mua xe xăng cùng phân khúc, người mua sẽ phải trả thêm cả trăm triệu đồng do chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ đã hết hiệu lực.

Tương tự, với VF 6, theo tính toán của nhiều người, khách hàng ở Hà Nội đặt xe sớm chỉ phải trả thêm 2 triệu đồng so với giá niêm yết để lăn bánh. Trong khi với xe động cơ đốt trong, con số này từ 60 triệu đến 120 triệu đồng.

Chiếc VF 6 của VinFast tại khu vực xe lái thử.

Có mặt tại triển lãm Xe điện hóa, anh Trần Sĩ Chiến, một trong những khách hàng vừa đặt cọc VF 6 cách đây không lâu, đưa ra bài toán so sánh kinh tế với xe xăng về chi phí vận hành. Với mẫu VF 6 dung lượng pin 59,6 kWh, đi được quãng đường lên tới 399 km, đồng nghĩa chủ xe chỉ phải trả chưa tới 500 đồng mỗi km, bằng khoảng 1/3 xe xăng.

"Cộng thêm khoản thuê pin, quãng đường di chuyển khoảng 2.000 km mỗi tháng, số tiền mình chi trả sẽ khoảng 2,8 triệu đồng. Với chiếc xe xăng mình đang dùng, chi phí này ít nhất là 3,5 triệu đồng", anh cho biết. "Ngoài ra, khoản tiền tiết kiệm thực tế trong quá trình sử dụng sẽ ngày càng lớn bởi xe điện có các mốc bảo dưỡng rất dài, có thể gấp 2,5 lần xe xăng trong khi số lượng chi tiết thay thế rất ít".

Với VinFast nói chung và VF 6 nói riêng, điều khiến anh Chiến yên tâm không chỉ là chất lượng xe mà còn bởi dịch vụ hậu mãi đặc biệt của hãng xe Việt Nam. Ngoài thời gian bảo hành vượt xa những mẫu xe xăng, người dùng còn được chăm sóc bởi hàng loạt dịch vụ như: Xưởng dịch vụ mở cửa tới 21h hàng ngày và không nghỉ cuối tuần, Cứu hộ 24/7, Sửa chữa lưu động, Sạc pin lưu động 24/7, Cam kết mua lại sau 5 năm...

"Đi xe điện mang đến trải nghiệm mới, an toàn, tiết kiệm hơn xe xăng và thân thiện với môi trường. Chiến thắng của VF 6 trong phân khúc thể hiện đúng xu thế toàn cầu đang hướng đến", vị khách hàng chia sẻ sau khi biết tin mẫu B-SUV của VinFast được vinh danh là "Ôtô của Năm – phân khúc crossover cỡ B" tối cùng ngày.

Quang Anh

Ảnh: VinFast