VinDynamics hợp tác hãng công nghệ Đức làm robot hình người

Công ty công nghệ thuộc Vingroup ký hợp tác (MOU) tập đoàn công nghệ Schaeffler nhằm nghiên cứu, phát triển cấu kiện lõi cho robot hình người trong tương lai, hôm 21/4.

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển robot hình người của VinDynamics, mở tiềm năng tăng tốc đổi mới sáng tạp, mở rộng hợp tác công nghệ giữa hai doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

Theo thỏa thuận này, VinDynamics và Schaeffler sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển và tối ưu hóa các cấu kiện cốt lõi phục vụ robot hình người, bao gồm khớp truyền động robot và động cơ. Hai bên sẽ tập trung đánh giá và hoàn thiện các nguyên mẫu do Schaeffler phát triển, với các thông số kỹ thuật về cơ khí, hộp số và phần cứng, đồng thời xem xét các yếu tố quan trọng như vật liệu, dung sai và khả năng sản xuất quy mô lớn.

Đại diện VinDynamics (trái) và tập đoàn Schaeffler tại lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: VinDynamics

VinDynamics sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật và tối ưu phần mềm điều khiển, nhằm đảm bảo khả năng tương thích và tích hợp hiệu quả với các hệ thống được đề xuất. Hai bên cũng chia sẻ các thông tin kỹ thuật liên quan và thực tiễn trong quá trình phát triển, tuân thủ các nguyên tắc bảo mật đã thống nhất. Dự kiến, sau giai đoạn đưa sản phẩm vào vận hành thương mại, hai doanh nghiệp này sẽ tiếp tục phối hợp trong công tác mô phỏng, kiểm chứng và cải tiến sản phẩm, đồng thời khai thác dữ liệu vận hành thực tế để phục vụ tối ưu thiết kế và nâng hiệu suất hệ thống.

Các chuyên gia cho rằng, sự hợp tác giữa VinDynamics và Schaeffler được kỳ vọng sẽ tạo những bước tiến mới mang tính đột phá trong lĩnh vực robot hình người, đặc biệt trong việc rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển các bộ phận có độ phức tạp cao như khớp truyền động robot và hệ thống động cơ. Theo VinDynamics, kinh nghiệm của Schaeffler trong lĩnh vực công nghệ chuyển động, kết hợp năng lực nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống robot của doanh nghiệp này, sẽ là nền tảng để thúc đẩy các chuẩn mực công nghệ mới trong tương lai.

Ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics cho biết, hợp tác trên là sự kết nối công nghệ và đồng hành chiến lược, nơi hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn tương lai của robot hình người. "Hợp tác sẽ mở ra nhiều cơ hội đột phá, góp phần thúc đẩy quá trình đưa robot hình người tiến gần hơn thực tiễn đời sống và công nghiệp", ông nói.

Ông Maximilian Fiedler, Tổng giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Schaeffler đánh giá VinDynamics là đối tác công nghệ tiềm năng, có tầm nhìn rõ ràng trong lĩnh vực robot hình người. "Kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành của Schaeffler và năng lực phát triển robot thế hệ mới của VinDynamics sẽ tạo những bước tiến quan trọng trong công nghệ và cách robot được ứng dụng vào tương lai", ông nói.

VinDynamics thành lập tháng 9/2025 thuộc tập đoàn Vingroup, đưa ra tầm nhìn phát triển robot đa năng, có khả năng tích hợp đời sống hàng ngày, hướng đến mở rộng phạm vi toàn cầu. Tập đoàn công nghệ chuyển động Schaeffler có trụ sở tại Đức, kinh nghiệm hơn 80 năm trong lĩnh vực, là một trong những công ty thuộc sở hữu gia đình lớn nhất thế giới. Schaeffler công bố doanh nghiệp có khoảng 110.000 nhân viên và hơn 250 cơ sở tại 55 quốc gia.

Quang Anh