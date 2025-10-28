Vincom Retail bán trung tâm thương mại ở Nguyễn Chí Thanh

Hà NộiVincom Retail hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty sở hữu trung tâm thương mại Vincom ở Nguyễn Chí Thanh, thu về 3.630 tỷ đồng.

Nghị quyết này được Công ty cổ phần Vincom Retail công bố ngày 28/10.

Theo đó, Vincom Retail chuyển nhượng toàn bộ 99,99% vốn góp tại Công ty Bất động sản Vincom NCT - đơn vị sở hữu dự án trung tâm thương mại Vincom Center ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Với diện tích 55.400 m2, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh được khai trương cách đây 10 năm và là trung tâm thương mại thứ 5 tại thủ đô của Vincom Retail.

Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân. Doanh nghiệp này có trụ sở tại toà nhà TNR Goldsilk Complex, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Đại diện Vingroup cho biết Công ty Bảo Quân là pháp nhân độc lập, không có quan hệ sở hữu với Tập đoàn Vingroup hay các công ty thành viên.

Giao dịch này có giá trị chuyển nhượng hơn 3.630 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành giao dịch, Vincom NCT không còn là công ty con của Vincom Retail.

Trung tâm thương mại Vincom Center ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ảnh: Vincom Retail

Theo Vingroup, giao dịch này là một phần trong chiến lược đầu tư nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và tập trung nguồn lực vào các trung tâm thương mại trọng điểm, quy mô lớn, tiềm năng phát triển cao trong tương lai.

Trong thời gian thực hiện dự án nâng cấp, quyền lợi khách hàng không bị ảnh hưởng. Vincom Center Nguyễn Chí Thanh vẫn duy trì hoạt động bình thường tại các khu vực không thuộc diện cải tạo, gồm siêu thị, khu ẩm thực, rạp chiếu phim và các dịch vụ tiện ích.

Vincom Retail hiện là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ dẫn đầu cả nước với hệ thống gồm gần 90 trung tâm thương mại Vincom hiện diện tại 31/34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Gần nhất, công ty khai trương hệ thống Vincom Mega Mall tại phía đông Hà Nội (Vincom Mega Mall Ocean City quy mô gần 70.000 m2) và Hải Phòng (Vincom Mega Mall Royal Island quy mô hơn 55.000 m2). Sắp tới, doanh nghiệp họ Vingroup sẽ tiếp tục chiến lược phát triển tối ưu danh mục đầu tư và mang đến trải nghiệm phong phú, hiện đại cho khách hàng.

