Trong quá trình phát triển hạ tầng hỗ trợ khách hàng, chúng tôi xây dựng hệ thống cùng đội ngũ nhân sự theo dõi chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng 24/7, kết hợp cùng với AI, ChatBot, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả. Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin cũng được duy trì ở mức độ cao nhất, khi các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, không gian mạng của Viettel đều trực tiếp tham gia kiểm soát an toàn thông tin cho người dùng Viettel Money.

- Viettel giải quyết nỗi lo về bảo mật của khách hàng khi sử dụng dịch vụ này ra sao?

Như đã nói, Viettel Money được được chúng tôi phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến do chính Viettel xây dựng và quản lý với các tiêu chuẩn an toàn bảo mật thông tin ở mức độ cao nhất. Trong đó, chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS giúp hệ thống hoạt động ổn định, nhanh chóng, đáp ứng số lượng lớn giao dịch và dòng tiền.

Trước khi sử dụng tài khoản Viettel Money, tất cả khách hàng đều được yêu cầu cung cấp danh tính nhằm phục vụ việc xác thực thông tin. Các thông tin của người dùng được bảo mật an toàn tuyệt đối, vì vậy ngay cả khi điện thoại hoặc thẻ SIM bị mất hoặc bị đánh cắp, tiền của người dùng vẫn được giữ an toàn. Ngoài ra, mọi giao dịch đều yêu cầu xác thực 2 lớp gồm mật khẩu do người dùng đặt và mã OTP để đảm bảo an toàn và yên tâm cho người dùng.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, người dùng cũng cần phải lưu ý để bảo vệ quyền lợi cho chính mình theo quy tắc 5 không: Không cung cấp mật khẩu Viettel Money và mã OTP cho bất cứ cá nhân, tổ chức dưới bất kỳ hình thức nào; Không công khai số điện thoại, chứng minh nhân dân, hình ảnh, thông tin tài khoản trên mạng xã hội; Không đặt mật khẩu dễ đoán như ngày tháng năm sinh, dãy số đơn giản (123456...) và nên thường xuyên thay đổi mật khẩu; Không thực hiện giao dịch trên các website, app, link không rõ nguồn gốc; Không sử dụng chung, cho mượn tài khoản Viettel Money.

Nếu tuân thủ theo những điều trên, kể cả khi mất máy thì kẻ gian cũng không thể sử dụng tài khoản để giao dịch được. Nếu trong trường hợp mất điện thoại, khách hàng của Viettel cũng có thể liên hệ trung tâm hỗ trợ 24/7 để khóa dịch vụ, đảm bảo an toàn.

- Ví điện tử đang rất phát triển và phổ biến tại Việt Nam. Ông nghĩ gì về ý kiến cho rằng đây là rào cản cho sự phát triển của tiền di động?

Tôi nghĩ ví điện tử không phải rào cản cho sự phát triển của tiền di động. Ví điện tử đã có mặt trên thị trường từ lâu và khá phổ biến. Bản thân tôi đánh giá hình thức này đã có chỗ đứng và sở hữu tập người dùng nhất định trên thị trường. Tuy nhiên, muốn dùng ví điện tử, người dùng phải có tối thiểu một tài khoản ngân hàng liên kết. Mobile Money thì không. Tôi cho rằng khi Viettel Money cùng với tài khoản tiền di động ra đời, mọi người nên nghĩ đây là một phương thức thanh toán mới với những tiện ích mới. Cho nên, một khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng song song cả internet banking, ví điện tử lẫn Mobile Money nói chung hay đối với Viettel là Viettel Money. Điều này rất bình thường.

Với hạn mức tiền di động là 10 triệu đồng mỗi tháng hiện nay, nhiều người lo ngại sẽ hạn chế thói quen chi tiêu lớn của khách hàng trẻ tuổi. Thực tế đây là hạn mức được áp dụng trong hai năm thử nghiệm dịch vụ. Viettel Money được tạo ra với mong muốn thay đổi thói quen thanh toán của người dùng, giúp họ làm quen với thanh toán không tiền mặt với những khoản tiền nhỏ như cà phê, ăn sáng, gửi xe, đi chợ. Thay vì rút tiền mặt thì có thể rút điện thoại để thanh toán, nên tôi nghĩ 10 triệu vẫn là đủ để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Khi nhu cầu của người dùng cao hơn thì trên hệ sinh thái của Viettel Money, mọi người có thể nâng cấp lên những hạn mức cao hơn như 100 triệu đồng thông qua ngân hàng số.

- Kỳ vọng của ông về sự phát triển của Mobile Money tại Việt Nam?

Chúng tôi kỳ vọng Viettel Money sẽ thay đổi thói quen của người dân, từ phương thức giao thương truyền thống sang mua bán và giao dịch không sử dụng tiền mặt.