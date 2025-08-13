Vietnam Vibes rực đỏ với loạt ảnh dự thi có quốc kỳ

Vietnam Vibes by Vietravel là cuộc thi ảnh, video ngắn, hướng tới lan tỏa tình yêu quê hương, tự hào dân tộc, ghi dấu ấn đất nước, con người, văn hóa và thành tựu Việt Nam suốt 80 năm qua.
Loạt bài thi Vietnam Vibes gắn với hình ảnh quốc kỳ, từ những khung hình chụp lễ diễu binh, cột cờ tại những địa danh lịch sử đến khoảnh khắc đời thường góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết cộng đồng.
Trên đây là tác phẩm mang tên "Màu cờ" của tác giả Đỗ Bá Hưng. Trong ảnh là hơn 7.000 người dân Hải Phòng đã cùng nhau xếp hình lá cờ Tổ quốc khổng lồ tại Vinhomes Imperia Hồng Bàng.
Tác giả Voòng Chi Coóng dự thi với tác phẩm "Cờ đỏ sao vàng sau lưng tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo", thực hiện ngày 27/4, khi tổng duyệt cuối của buổi lễ diễu binh chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.
Trong ảnh là "Trực thăng kéo cờ Tổ quốc bay trên bầu trời thành phố", do tác giả Nguyễn Mạnh Cường chụp trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Đây là một trong những tác phẩm đầu tiên gửi tới Vietnam Vibes by Vietravel.
Tác giả Phạm Đức Long gửi đến Vietnam Vibes by Vietravel tác phẩm "Nắng trong hẻm nhỏ". Bức ảnh được chụp Trong những ngày cả nước rộn ràng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Lúc này, những con hẻm trong lòng TP HCM dường như sáng bừng với những lá quốc kỳ.
Bức ảnh "Ngày thống nhất" do tác giả Nguyễn Hữu Đức thực hiện tại cầu Hiền Lương.
Tác giả Đồng Xuân Khoa ghi lại khoảng khắc những người cán bộ, công nhân viên, đang lao động, sản xuất trong doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tự hào dưới lá cờ tổ quốc.
"Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình xứng đáng với tinh thần 'công nhân hăng say lao động cũng là cách thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước'", anh viết.
Đây là bài dự thi của tác giả Nguyễn Mỹ Linh với hình ảnh con gái của mình. Chị chia sẻ, con sinh ra khi đất nước đã không còn tiếng súng, để lá cờ đỏ thắm trên tay con hôm nay chỉ tung bay trong niềm hân hoan và tự hào. Với chị, nụ cười của con, nụ cười của thế hệ "em bé thời bình", là minh chứng sống động nhất cho giá trị của hai tiếng "Độc lập - Tự do".
"Tổ quốc nhìn từ đảo tiền tiêu" là tác phẩm nhận nhiều lượt bình chọn nhất, tính đến ngày 12/8. Tác giả chụp bức ảnh tại Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu giữa Biển Đông.
"Trên đỉnh Thới Lới, nơi cột cờ Tổ quốc vươn cao giữa trời biển bao la, tôi lặng người trước biểu tượng của ý chí và khát vọng độc lập từ bao thế hệ. Giây phút ấy khơi dậy trong tôi niềm tự hào sâu sắc và nhắc nhớ rằng: giữ gìn Tổ quốc không chỉ là bổn phận của quá khứ, mà còn là lời hứa với tương lai", cô chia sẻ với Vietnam Vibes by Vietravel.
"Cột cờ giới tuyến" do tác giả Nguyễn Thị Minh Xuân thực hiện, chụp tại Hiền Lương, Quảng Trị, là nơi phân chia giới tuyến, chia cắt hai miền Nam - Bắc hơn 70 năm trước.
"Khi đặt chân đến đây, trong lòng tôi đầy tự hào trước địa danh lịch sử thiêng liêng này. Bức tường vòng quanh chân cột cờ được trang trí bằng tranh tường sinh động tái hiện những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc", chị chia sẻ.
Bài dự thi "Tết trồng cây trên quê hương" của tác giả Đỗ Minh Thuyết ghi lại kỷ niệm ngày Tết, dịp để người dân cùng nhau quây quần, chia sẻ niềm vui và cả biến động trong cả năm.
Vietnam Vibes by Vietravel là cuộc thi ảnh, video ngắn dành cho tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế. Mỗi bức ảnh, thước phim ngắn được gửi về là một mảnh ghép làm nên bức tranh đa sắc về lòng yêu nước của người Việt, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.
Cuộc thi gồm hai hạng mục: ảnh và video. Bài dự thi có thể giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa, thiên nhiên trên khắp mọi miền Tổ quốc nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân; hoặc phản ánh chân thực, sinh động những thành tựu phát triển trên mọi mặt của đời sống, văn hóa - xã hội Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Ban tổ chức khuyến khích tác phẩm có hình ảnh quốc kỳ Việt Nam.
