Vietnam Vibes rực đỏ với loạt ảnh dự thi có quốc kỳ

Vietnam Vibes by Vietravel là cuộc thi ảnh, video ngắn, hướng tới lan tỏa tình yêu quê hương, tự hào dân tộc, ghi dấu ấn đất nước, con người, văn hóa và thành tựu Việt Nam suốt 80 năm qua.

Loạt bài thi Vietnam Vibes gắn với hình ảnh quốc kỳ, từ những khung hình chụp lễ diễu binh, cột cờ tại những địa danh lịch sử đến khoảnh khắc đời thường góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Trên đây là tác phẩm mang tên "Màu cờ" của tác giả Đỗ Bá Hưng. Trong ảnh là hơn 7.000 người dân Hải Phòng đã cùng nhau xếp hình lá cờ Tổ quốc khổng lồ tại Vinhomes Imperia Hồng Bàng.