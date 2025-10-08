Vietnam Vibes hút gần 300 tác phẩm lan tỏa niềm tự hào Việt Nam

Vietnam Vibes by Vietravel hút hơn 300 tác phẩm ảnh, video ngắn từ độc giả ba miền, người Việt tại nước ngoài và bạn bè quốc tế, cùng lan tỏa tinh thần dân tộc.

Đây là sân chơi không chỉ dành cho nghệ thuật thị giác mà còn là hành trình để cộng đồng trong và ngoài nước kết nối, chia sẻ góc nhìn, cảm xúc về Việt Nam trong những thời khắc đặc biệt. Kết thúc chặng đường hơn một tháng phát động với ba vòng: Sơ khảo, Bình chọn và Chung kết, cuộc thi đã đăng tải 231 ảnh và video ngắn dự thi hợp lệ. Vietnam Vibes by Vietravel bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 23/7, hướng đến việc cùng độc giả nhìn lại chặng đường vẻ vang nhân dịp 80 năm Quốc khánh. Đây là dịp lan tỏa niềm tự hào dân tộc, nhìn lại hành trình nhiều biến động lịch sử từ đấu tranh giải phóng đến đổi mới và hội nhập của đất nước. Với tinh thần đó, mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tin và niềm tự hào chung của người Việt.

Tác phẩm "Dưới cờ Tổ quốc" của tác giả Lê Đức Kim đạt giải Nhất hạng mục Ảnh.

Các con số ấn tượng Vietnam Vibes by Vietravel đã để lại dấu ấn với những con số ấn tượng sau thời gian ngắn phát động. Gần 300 tác phẩm được gửi về từ mọi miền đất nước, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến nông thôn. Không chỉ dừng lại trong phạm vi quốc gia, cuộc thi còn thu hút sự tham gia của người Việt sinh sống tại nước ngoài và bạn bè quốc tế, tạo nên một bức tranh đa chiều về Việt Nam.

Toàn bộ tác phẩm đã nhận về hơn 100.000 lượt xem, thể hiện sức hút của cuộc thi trong cộng đồng trực tuyến. Hơn 1.000 lượt bình chọn được ghi nhận, trong đó, tác phẩm có số lượt bình chọn cao nhất đạt 430. Những con số này phần nào cho thấy sự quan tâm của khán giả, đồng thời, chứng minh Vietnam Vibes đã trở thành cầu nối để nghệ thuật gắn kết cộng đồng, lan tỏa cảm hứng yêu nước.

Tác giả Nguyễn Thế Anh đạt giải Nhì hạng mục Ảnh với tác phẩm "Khúc tráng ca hòa bình".

Các con số cũng phản ánh cách độc giả đang tiếp cận nghệ thuật trong kỷ nguyên số. Những tác phẩm ảnh, video ngắn không chỉ dừng lại ở việc ghi lại khoảnh khắc, mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ, gợi cảm xúc và nhận được sự chia sẻ rộng rãi.

Với vai trò làm giám khảo của Vietnam Vibes by Vietravel, nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang chia sẻ, trong quá trình chấm thi thực tế, anh nhận thấy các tác phẩm đều gắn liền với hình ảnh quê hương, từ góc nhìn văn hóa, cuộc sống thường nhật, cảnh vật núi non, hải đảo... đến trải nghiệm trang trọng trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. "Những tác phẩm dự thi Vietnam Vibes by Vietravel đều mang đến cảm xúc tự hào và thông điệp gắn liền với đất nước. Tôi rất trân trọng điều đó", anh nói.

Lá cờ Tổ quốc Tác phẩm "Lá cờ tổ quốc" của tác giả Hạ Giang lưu giữ lại hình ảnh các khối diễu binh và cả không khí người dân trong buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khoảnh khắc đại lễ 80 năm Quốc khánh

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Vietnam Vibes là những tác phẩm được thực hiện trong thời gian tham gia đại lễ 80 năm Quốc khánh. Nhiều tác giả đã lựa chọn ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc trong ngày trọng đại. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các con phố, ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, hay những dòng người hân hoan trong không khí trang nghiêm và tự hào, tất cả được tái hiện sinh động qua ống kính và góc nhìn của tác giả.

Vietnam Vibes - Bài dự thi Trực thăng Tác phẩm "Trực thăng bay xuyên mây kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua quảng trường Ba Đình" của tác giả Lê Hà Hoàng Minh, Nguyễn Thị Ngoan đạt giải Nhất hạng mục Video. Những tác phẩm này mang giá trị tư liệu và gợi nhớ tới hành trình lịch sử của dân tộc như những năm tháng gian khổ trong đấu tranh giành độc lập, thành tựu trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước... Qua mỗi bức ảnh, đoạn phim, độc giả như được sống lại trong không khí linh thiêng, từ đó, tự hào về sự phát triển của Việt Nam. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã chọn cách khai thác chi tiết nhỏ nhưng giàu cảm xúc như nụ cười rạng rỡ của người dân đứng xem A80, giọt mồ hôi của các chiến sĩ tham gia diễu binh, hay khoảnh khắc trẻ em cầm ảnh Bác Hồ giữa biển người. Tất cả cùng góp phần khắc họa sự đoàn kết và tinh thần dân tộc bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Ảnh "Từ Quảng trường Đỏ tới SVĐ quốc gia Mỹ Đình" của tác giả Cấn Quang Hưng được chụp trong Chương 2 của "Concert Quốc Gia" Tổ Quốc Trong Tim vào ngày 10/8. Trong ảnh là 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người đã diễu binh tại Quảng trường Đỏ, Nga, trước đó.

Đời sống văn hóa, danh lam thắng cảnh Việt Phó giáo sư, Tiến sĩ Lâm Minh Châu - đồng giám khảo cuộc thi nhận xét, nhiều tác phẩm phản ánh âm hưởng đại lễ A80, để lại ấn tượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông mong muốn nhìn thấy nhiều góc nhìn đa dạng hơn về vùng miền, văn hóa và đời sống người Việt, không chỉ bó hẹp trong một thời điểm hay địa điểm cụ thể. Ngoài các tác phẩm về đại lễ và trẻ em, Vietnam Vibes còn ghi nhận hàng loạt bài dự thi phản ánh đời sống văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản lịch sử của Việt Nam. Những bức ảnh về cầu Hiền Lương (Quảng Trị), ruộng bậc thang Tây Bắc, miền sông nước Tràng An (Ninh Bình), nét đẹp kinh thành Huế qua lăng kính du khách quốc tế hay các lễ hội truyền thống vùng miền đã góp phần vẽ nên bức tranh muôn màu về đất nước. "Đây không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên, di sản mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa dân tộc và sự hội nhập quốc tế", đại diện ban tổ chức Vietnam Vibes by Vietravel chia sẻ.

Tác phẩm "Nghệ thuật hát bội" của tác giả Đỗ Quốc Hoàng, ghi lại phần biểu diễn do Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM dàn dựng.

Nhiều video ngắn cũng tái hiện nhịp sống thường nhật của người dân Việt Nam. Qua những góc máy tự nhiên, người xem cảm nhận Việt Nam vừa giàu truyền thống, vừa năng động, đang không ngừng đổi mới để hội nhập với thế giới. Trong đó, tác phẩm đạt giải Nhì, hạng mục video - "Việt Nam trong tôi" của tác giả Vũ Hữu Nhân được giám khảo đánh giá cao khi mang tới cho người xem góc nhìn của một người trẻ, từng bước khám phá Việt Nam.

Việt Nam trong tôi Tác phẩm "Việt Nam trong tôi" của tác giả Vũ Hữu Nhân đạt giải Nhì cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel.

Tác giả Vũ Hữu Nhân, 31 tuổi, quê Ninh Bình, cho biết không có gì làm khó được anh khi đã làm nghề quay phim tám năm nay. Nhằm lột tả cảnh sắc, con người quê hương, anh chọn lọc những hình ảnh đặc trưng, dung dị ở nhiều miền quê trong các chuyến du lịch những năm qua. Quá trình cắt ghép được anh thực hiện trong nhiều giờ, khó nhất là cách dựng sao cho tác phẩm có điểm chạm cảm xúc. "Tôi vui khi nhận được giải thưởng này và sẽ dành tặng nó cho vợ và con mới sinh của tôi", tác giả Vũ Hữu Nhân. "Mầm non Tổ quốc" đón Quốc khánh Một mảng nội dung giàu cảm xúc khác được gửi về cuộc thi là hình ảnh trẻ em trong ngày lễ trọng đại. Các tác phẩm đã khắc họa nét hồn nhiên của những "khối nghỉ hè" khi khoác lên mình tà áo dài, cầm trên tay lá cờ nhỏ. Những bức ảnh, đoạn video ngắn này gợi lên cảm xúc chân thành và khẳng định niềm tin vào thế hệ tương lai, những người sẽ tiếp nối truyền thống, xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hình ảnh trẻ em hiện diện khắp các tác phẩm như một lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị tự do, độc lập cha ông đã hy sinh để có được. Nhiều bài dự thi thành công khi khắc họa sự đối lập thú vị giữa nét hồn nhiên vô tư của trẻ và sự trang nghiêm của ngày lễ trọng đại, tạo nên thông điệp giàu sức mạnh: thế hệ mai sau được nuôi dưỡng trong hòa bình, lớn lên trong niềm tự hào dân tộc.

Anh Lương Thế Anh, Hà Nội, tác giả của "Em bé Hà Nội", bức ảnh nhận được 303 bình chọn, chia sẻ anh thấy Vietnam Vibes là cuộc thi ý nghĩa để cộng đồng cùng lan tỏa niềm tự hào dân tộc, vừa có không gian để "khoe" khoảnh khắc đẹp của gia đình trong dịp đại lễ. "Tuy không được giải nhưng tôi vẫn rất tự hào khi ảnh con gái nhận được nhiều lượt yêu thích từ mọi người. Đây cũng là năm đầu tiên em bé được đón Quốc khánh", anh nói thêm. Giải thưởng gần 100 triệu đồng Vietnam Vibes by Vietravel khép lại với tổng giá trị giải thưởng gần100 triệu đồng. Ngày 1/10, ban tổ chức đã trao 10 giải cho hai hạng mục như sau: Giải Nhất: 10 triệu đồng tiền mặt, coupon Du lịch Vietravel trị giá 10 triệu đồng mỗi giải. Giải Nhì: 5 triệu đồng tiền mặt, coupon Du lịch Vietravel trị giá 10 triệu đồng mỗi giải. Giải Ba: 2 triệu đồng tiền mặt, coupon Du lịch Vietravel trị giá 5 triệu đồng mỗi giải. Giải Khuyến khích: coupon Du lịch Vietravel trị giá 5 triệu đồng mỗi giải. Giải Tác phẩm được yêu thích nhất: mỗi giải 2 triệu đồng tiền mặt. Danh sách các tác phẩm đoạt giải tại đây.

Các tác giả nhận giải thưởng và chứng nhận từ cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Ảnh: Duy Anh

Toàn bộ giải thưởng đến từ sự tài trợ của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel - đơn vị đồng hành xuyên suốt cùng cuộc thi. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông cho biết, doanh nghiệp lựa chọn tài trợ Vietnam Vibes bởi mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương, khích lệ cộng đồng cùng nhìn lại hành trình phát triển của dân tộc qua lăng kính nghệ thuật. Đơn vị coi đây là cách để gắn kết thương hiệu với cộng đồng, đồng thời, đóng góp vào nỗ lực quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Ngoài phần thưởng vật chất, giá trị tinh thần mà các tác phẩm mang lại cũng được Vietravel nhấn mạnh. Với Vietravel, mỗi tác phẩm trong Vietnam Vibes không chỉ là một bức ảnh hay thước phim đẹp, mà còn là hành trình cảm xúc mang đậm niềm tự hào Việt Nam. "Chúng tôi tin rằng du lịch không chỉ là di chuyển, mà là cách kể câu chuyện về đất nước bằng cảm xúc, con người và văn hóa. Đó là lý do Vietravel lựa chọn đồng hành cùng Vietnam Vibes nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, tinh thần du lịch và khám phá Việt Nam, đồng thời, khích lệ cộng đồng cùng nhìn lại hành trình phát triển của dân tộc qua lăng kính nghệ thuật", bà nói thêm.

Nguồn cảm hứng từ sao Việt Nhiều nghệ sĩ, cầu thủ và người nổi tiếng cũng gửi ảnh, video tới cuộc thi để truyền cảm hứng, cùng cộng đồng lan tỏa tình yêu nước. Đặc biệt, diva Hồng Nhung tham gia với vai trò giám khảo, góp phần nâng tầm uy tín và cảm hứng của Vietnam Vibes.