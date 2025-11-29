Vietnam iContent bàn về trách nhiệm với niềm tin công chúng

-
14h30
Trách nhiệm với niềm tin - nền tảng bền vững cho ngành sáng tạo
Trước khi đi vào diễn biến chính của phiên chiều, sự kiện điểm lại những dấu ấn tăng trưởng của ngành sáng tạo nội dung số. Theo Fortune Business Insights, quy mô thị trường sáng tạo nội dung số toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 35,1 tỷ USD năm 2025 lên 58,36 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 14,17% trong giai đoạn dự báo.
Tại Việt Nam, sức ảnh hưởng của các nhà sáng tạo tiếp tục gia tăng, thể hiện rõ qua hành vi tiêu dùng, xu hướng truyền thông và mức độ tương tác trên các nền tảng số. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển đó là những yêu cầu ngày càng cao về minh bạch nội dung, chuẩn mực nghề nghiệp và trách nhiệm trước công chúng.
Đặc biệt, khi nhà sáng tạo trở thành người định hướng lựa chọn, trách nhiệm với khán giả chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của toàn ngành. Theo một nghiên cứu của Edelman, có đến 70% người tiêu dùng cho rằng niềm tin thương hiệu ngày càng trở nên quan trọng hơn. Niềm tin với thương hiệu cũng quyết định lòng trung thành (mua sản phẩm ngay cả khi giá cao hơn), sự gắn bó (quan tâm đến sản phẩm mới) và sự ủng hộ (giới thiệu thương hiệu cho người khác và bảo vệ thương hiệu trước lời chỉ trích).
Trong bối cảnh này, trách nhiệm với niềm tin công chúng là một chủ đề "nóng" của ngành sáng tạo, trở thành nội dung chính của phiên hội thảo chiều tại Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025.
-
14h20
Đông đảo khán giả đến check-in, nhận quà
Tương tự phiên sáng, đông đảo bạn trẻ, người yêu ngành sáng tạo đổ về Nhà thi đấu Quân khu 7 để check-in và nhận quà từ các gian hàng, chọn chỗ ngồi đẹp để lắng nghe các phần chia sẻ.
Không gian triển lãm rộng 1.500 m2, quy tụ 10 thương hiệu và nền tảng hàng đầu như Meta, TikTok, Vinamilk, Coca-Cola, cùng các đơn vị truyền thông và sáng tạo nội dung như MCV, House of Deera, Rode, Candid, Murad... Hầu hết gian hàng đều chuẩn bị những phần quà nhỏ dành tặng khách tham quan.
Nhiều bạn trẻ thích thú chụp hình cùng tiểu cảnh hoa sen tại khu Meta, xem KOLs livestream để học hỏi kinh nghiệm, hay trải nghiệm các thiết bị phục vụ sáng tạo nội dung tại Rode.
Bên ngoài khu nhà thi đấu, các gian hàng của SYS Việt Nam - Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam và Eupc Group tổ chức hoạt động livestream cùng KOLs, giới thiệu nông sản và sản phẩm chính hãng của Việt Nam.
Nhiều người đến từ sớm không chỉ để tham quan mà còn cổ vũ cho thần tượng trong đêm trao giải tối nay. Thanh Mai (phường Gia Định, TP HCM) cho biết cô cùng nhóm 3 bạn đến sớm để chọn chỗ ngồi đẹp, trang điểm và háo hức chờ tiết mục Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy.
-
14h15
8 tham luận và một phiên đối thoại về "Trách nhiệm với niềm tin"
Hội thảo phiên chiều diễn ra từ 15h đến 17h30. Với chủ đề "The responsibility of trust - Trách nhiệm với niềm tin công chúng", chương trình thảo luận về trách nhiệm xã hội của nội dung, những tiêu chuẩn mới trong hợp tác giữa thương hiệu và creator, cũng như các giải pháp giúp xây dựng - nuôi dưỡng một hệ sinh thái sáng tạo nội dung số bền vững dựa trên niềm tin của công chúng.
Chương trình gồm 8 tham luận. Mở đầu, bà Bùi Thị Ngọc Ngà, Giám đốc Quản lý đối tác chiến lược, YouTube - Google nói về "Xây dựng hệ sinh thái sáng tạo an toàn và bền vững trên nền tảng YouTube". Nối tiếp, bà Bùi Đặng Duyên Mai - Giám đốc đối ngoại và phát triển bền vững Coca Cola giới thiệu hành trình "Từ tin đến yêu" của thương hiệu này. Đại diện một ông lớn khác trong ngành tiêu dùng, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Trưởng bộ phận phát triển bền vững tại Heineken Việt Nam nêu bài toán "Trách nhiệm - Chìa khóa để xây dựng niềm tin thương hiệu bền vững".
Ngay sau đó, PewPew nói về chủ đề "Nhà sáng tạo nội dung - cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng"; Hannah Olala đem đến tham luận "Niềm tin - giá trị bền vững trong kỷ nguyên sáng tạo nội dung số"
Lồng ghép trong phiên chiều sẽ là tọa đàm "Sáng tạo nội dung và quảng bá thương hiệu - từ cộng tác đến cộng hưởng". Tại đây các chuyên gia sẽ thảo luận về việc hợp tác giữa nhà sáng tạo và doanh nghiệp nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng cho thương hiệu.
Sau phần tọa đàm, phiên chiều tiếp tục đến với các tham luận: ông Nguyễn Minh Đình Như - Quản lý chiến lược Affiliate, Publicis Groupe khu vực Đông Nam Á nêu cách "Xây dựng niềm tin qua chiến lược truyền thông có trách nhiệm", bà Hà Trần - Giám đốc giải pháp Influencer, WPP Media Việt Nam nói về "Vai trò và trách nhiệm của nhà sáng tạo trong kỷ nguyên sáng tạo số".
Khép lại sự kiện phiên chiều, bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng giới thiệu về chương trình đào tạo KOL, KOC.
-
14h00
Khởi động từ đầu tháng 10, Vietnam iContent 2025 đề cao chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines). Sau hai tháng với nhiều hoạt động online, chương trình khép lại với chuỗi sự kiện kéo dài suốt ngày 29/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, mở cửa miễn phí.
Từ 8h, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng, chờ check-in vào sự kiện. Đến 8h30, các gian hàng và khu vực sân khấu bắt đầu chật kín hàng nghìn người, cùng khám phá hệ sinh thái sáng tạo số, chờ đến hoạt động chính của ngày hội.
Phiên sáng sôi động với phiên đối thoại mở giữa KOL, nhãn hàng và lãnh đạo Bộ ngành về cách Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số cùng 11 tham luận từ doanh nghiệp, tổ chức, KOL.
Từ 15h bắt đầu phiên chiều "Vietnam Creator and Brands Summit", xoay quanh chủ đề The responsibility of trust - Trách nhiệm với niềm tin công chúng. Chuyên gia, khách mời sẽ mở ra bức tranh toàn cảnh về sự tăng trưởng của ngành sáng tạo nội dung số, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu minh bạch, chuẩn mực, hợp tác bền vững giữa thương hiệu, nền tảng lẫn nhà sáng tạo. Trong gần ba tiếng, khán giả có cơ hội theo dõi những tham luận chuyên sâu về vai trò của nhà sáng tạo trong xây dựng niềm tin, chiến lược phát triển hệ sinh thái sáng tạo an toàn, cũng như cách các thương hiệu hàng đầu Việt Nam lẫn quốc tế vận dụng trách nhiệm trong hoạt động truyền thông.
Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 kéo dài từ 8h15 đến 22h ngày 29/11, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, là sự kiện nhìn lại ngành sáng tạo một năm qua. Ngoài hai phiên thảo luận sáng và chiều, khán giả có thể tham quan các gian hàng, dự triển lãm, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs. Song song, Creative Gallery giới thiệu loạt chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng.
Một trong những điểm đặc biệt tại sự kiện là ba phiên livestream gây quỹ ủng hộ người vùng lũ. Ban tổ chức Vietnam iContent 2025 và Dake - MCN phối hợp triển khai các phiên live trên nền tảng TikTok. Loạt hàng hóa, sản phẩm sẽ bán trực tiếp đến từ Unilever, EUPC cùng nhiều thương hiệu mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng khác. Toàn bộ lợi nhuận KOL, KOC nhận được từ ba phiên livestream sẽ được chuyển tới Mặt trận Tổ quốc để kịp thời hỗ trợ đồng bào. Cụ thể, phiên đầu tiên, khung 9h-15h30, phát trực tiếp trên kênh Thế giới mẹ bỉm sữa. Phiên hai lên sóng trên kênh PewPew vào 16h-18h. Phiên cuối lúc 18h30-22h trên kênh Mây Ăn Ảnh.
Lúc 19h30 cùng ngày là Lễ vinh danh giải thưởng nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025. Á hậu Hera Ngọc Hằng (Lê Nguyễn Ngọc Hằng) sẽ điều phối thảm đỏ Vietnam iContent Awards, trò chuyện cùng dàn khách mời. Liêu Hà Trinh, Quang Bảo dẫn chương trình trao giải. Nhiều nghệ sĩ mang đến các tiết mục sôi động. Trong đó, ca sĩ Hòa Minzy sẽ hát Bắc Bling - hit 276 triệu lượt xem trên YouTube, Duyên Quỳnh khoe giọng qua hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, buitruonglinh thể hiện Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Lamoon với Hò vươn mình, còn 11 Tân binh toàn năng trình diễn Take a Shot.