Vietnam iContent bàn về trách nhiệm với niềm tin công chúng

14h30 Trách nhiệm với niềm tin - nền tảng bền vững cho ngành sáng tạo

Trước khi đi vào diễn biến chính của phiên chiều, sự kiện điểm lại những dấu ấn tăng trưởng của ngành sáng tạo nội dung số. Theo Fortune Business Insights, quy mô thị trường sáng tạo nội dung số toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 35,1 tỷ USD năm 2025 lên 58,36 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 14,17% trong giai đoạn dự báo.

Tại Việt Nam, sức ảnh hưởng của các nhà sáng tạo tiếp tục gia tăng, thể hiện rõ qua hành vi tiêu dùng, xu hướng truyền thông và mức độ tương tác trên các nền tảng số. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển đó là những yêu cầu ngày càng cao về minh bạch nội dung, chuẩn mực nghề nghiệp và trách nhiệm trước công chúng.

Đặc biệt, khi nhà sáng tạo trở thành người định hướng lựa chọn, trách nhiệm với khán giả chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của toàn ngành. Theo một nghiên cứu của Edelman, có đến 70% người tiêu dùng cho rằng niềm tin thương hiệu ngày càng trở nên quan trọng hơn. Niềm tin với thương hiệu cũng quyết định lòng trung thành (mua sản phẩm ngay cả khi giá cao hơn), sự gắn bó (quan tâm đến sản phẩm mới) và sự ủng hộ (giới thiệu thương hiệu cho người khác và bảo vệ thương hiệu trước lời chỉ trích).

Trong bối cảnh này, trách nhiệm với niềm tin công chúng là một chủ đề "nóng" của ngành sáng tạo, trở thành nội dung chính của phiên hội thảo chiều tại Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025.