Vietnam iContent Awards 2025 sôi động ở vòng đề cử

Vietnam iContent Awards 2025 nhận hàng trăm đề cử từ cá nhân, tổ chức sau 20 ngày khởi động, tiếp tục nhận hồ sơ đến 14h59 ngày 25/9.

Đăng ký đề cử Vietnam iContent Awards 2025 tại đây

Tính đến 10h ngày 24/9, ban tổ chức ghi nhận hàng trăm hồ sơ đăng ký. Các đề cử, ứng cử trải rộng nhiều lĩnh vực như sáng tạo số, podcast, video trực tuyến, chương trình truyền hình, nhạc phim, mạng xã hội hay Fanpage cộng đồng. Nhiều hồ sơ cho thấy sự đa dạng về cách tiếp cận, phản ánh bức tranh sôi động của ngành nội dung số năm qua.

Ban tổ chức sẽ sàng lọc và sớm tiết lộ tên từng ứng viên lẫn hạng mục họ được đề cử, ứng cử. Vietnam iContent Awards 2025 tiếp tục nhận hồ sơ đến 14h59 ngày 25/9. Cá nhân, nhóm sáng tạo, đơn vị hay nền tảng phù hợp có thể tự đề cử. Ứng viên có quyền tham gia nhiều hạng mục.

Cổng đăng ký Vietnam iContent Awards 2025 mở đến 14h59 ngày 25/9. Ảnh: Chụp màn hình

Sân chơi Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025 (Vietnam iContent Awards 2025) do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Sự kiện xoay quanh chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), có quy mô, tầm nhìn sâu rộng hơn mùa một.

Năm nay, ban tổ chức chia ba hạng mục cùng 11 giải dành cho nhà sáng tạo số, sản phẩm số và vì cộng đồng.

Cụ thể, hạng mục Nhà sáng tạo số gồm 5 giải thưởng: Nhà sáng tạo nội dung của năm; Tổ chức sáng tạo nội dung của năm; Nhà sáng tạo nội dung triển vọng; Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng; Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất.

Hạng mục Sản phẩm số có bốn giải: Âm nhạc truyền cảm hứng; Chương trình truyền hình truyền cảm hứng; Video truyền cảm hứng; Hiện tượng số của năm.

Hạng mục Vì cộng đồng gồm hai giải: Tổ chức Vì cộng đồng; Cá nhân Vì cộng đồng.

"Giải thưởng hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025", người đại diện nói. Ban tổ chức cũng công bố điều lệ, quy định để mọi người dễ theo dõi, tuân thủ yêu cầu.

Hình thức nhận hồ sơ vòng đề cử gồm:

Ban tổ chức đề cử: những người thực hiện chương trình chủ động đề cử các cá nhân hoặc đơn vị phù hợp với từng hạng mục.

Tự ứng cử: các cá nhân, đơn vị gửi đề cử sản phẩm của mình qua website chính thức của chương trình. Hồ sơ gồm phần mô tả, hình ảnh, video minh họa theo các trường thông tin được yêu cầu tại website.

Sau ngày 25/9, danh sách đề cử được ông khai trên cổng thông tin Vietnam iContent. Từ thời điểm này, độc giả có thể tham gia bình chọn cho ứng viên mình yêu thích. Song song đó, hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá để chọn những đề cử xứng đáng, kết quả được công bố ở gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11.

9 giám khảo Vietnam iContent Awards mùa hai. Hàng trên từ trái qua: nhà báo Cao Xuân Tân, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, NSND Xuân Bắc, nhà báo Hương Giang. Hàng dưới từ trái qua: đạo diễn Lê Hoàng Nam, doanh nhân Lê Đăng Khoa, doanh nhân Bùi Quang Minh, CEO Bảo Hoàng và diễn giả Nguyễn Hữu Trí. Ảnh: Vietnam iContent Awards 2025

Trước đó, ban tổ chức công bố 9 giám khảo có tầm ảnh hưởng ở đa lĩnh vực gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn; đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung Lê Hoàng Nam; doanh nhân Lê Đăng Khoa (Shark Khoa); doanh nhân Bùi Quang Minh (Shark Minh Beta); ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (Unicorp) cùng Unimedia Agency; ông Nguyễn Hữu Trí - diễn giả, nhà sáng lập Học viện kỹ năng Awaken Your Power (AYP). Phía VnExpress có hai nhà báo sẽ "cầm cân nảy mực" - Nguyễn Thị Hương Giang, ban Ngôi sao và Cao Xuân Tân, ban Giải trí.

"Với bề dày kinh nghiệm cùng uy tín, dàn giám khảo sẽ công tâm, chuyên nghiệp, sáng tạo, đảm bảo lựa chọn những gương mặt xuất sắc để vinh danh tại gala Vietnam iContent Awards 2025", đại diện ban tổ chức cho biết.

Vietnam iContent 2025 kỳ vọng tạo sân chơi có ích cho cộng đồng Toàn cảnh lễ ra mắt Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025 hôm 10/9. Video: Văn Ngọc - Yên Chi

Đông Vệ