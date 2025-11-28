Êkíp Vietnam iContent 2025 hoàn thiện, kiểm tra hệ thống sân khấu, hạng mục kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng vào chiều ngày 28/11, sẵn sàng đón cộng đồng sáng tạo số từ 8h ngày 29/11.

Vietnam iContent 2025 sẵn sàng đón cộng đồng sáng tạo số Video: Duy Phong

Đến 16h15 ngày 28/11, các hạng mục chính từ cổng đón khách, khu vực tương tác, booth trưng bày đến hệ thống kiểm soát ra vào đều đã hoàn tất. Đội ngũ kỹ thuật đang chạy thử toàn bộ âm thanh, ánh sáng, cân chỉnh hiệu ứng và độ phủ để bảo đảm sân khấu vận hành ổn định suốt Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025, từ 8h30 đến 22h.

Đăng ký tham dự sự kiện tại đây

Từng mảng hình LED, cấu trúc sân khấu và kịch bản chuyển cảnh cũng được kiểm tra lần cuối, sẵn sàng mang đến ngày hội sáng tạo số giàu trải nghiệm cho 3.200 người.

Chính diện sân khấu chính Vietnam iContent 2025. Ảnh: Ban tổ chức

Trong khuôn khổ sự kiện, khán giả có thể lựa chọn đa dạng hoạt động, chương trình. Khung sáng là phiên thảo luận For our creators, for our country - Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước. Điểm nhấn là đối thoại mở giữa KOL, nhãn hàng và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lúc 9h35-10h35, xoay quanh chủ đề Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số. 11 bài chia sẻ từ thương hiệu, tổ chức, KOL góp phần giúp sự kiện sôi động, đa dạng hơn.

Phiên chiều "Vietnam Creator and Brands Summit" bắt đầu từ 15h, xoay quanh chủ đề The responsibility of trust - Trách nhiệm với niềm tin công chúng. Chuyên gia, khách mời sẽ mở ra bức tranh toàn cảnh về sự tăng trưởng của ngành sáng tạo nội dung số, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu minh bạch, chuẩn mực, hợp tác bền vững giữa thương hiệu, nền tảng lẫn nhà sáng tạo.

Ngoài hai phiên thảo luận sáng và chiều, khán giả còn tham quan các gian hàng, dự triển lãm, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs. Ngoài ra, Creative Gallery giới thiệu loạt chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng.

Livestream bán hàng gây quỹ là điểm nhấn trong khuôn khổ chương trình, thể hiện tinh thần lan tỏa giá trị cộng đồng ngay tại sự kiện. Theo đại diện ban tổ chức, hoạt động nhằm quyên góp, hỗ trợ người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng bão lũ. Toàn bộ lợi nhuận của KOL, KOC từ ba phiên livestream sẽ được chuyển tới Mặt trận Tổ quốc để kịp thời hỗ trợ đồng bào.

Cụ thể, ban tổ chức Vietnam iContent 2025 và Dake - MCN phối hợp vận hành, triển khai các phiên live trên nền tảng TikTok. Loạt sản phẩm được bán trực tiếp đến từ Unilever, EUPC cùng nhiều thương hiệu mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng khác. Phiên đầu tiên, khung 9h-15h30, phát trực tiếp trên kênh Thế giới mẹ bỉm sữa. Phiên hai lên sóng trên kênh PewPew vào16h-18h. Phiên cuối lúc 18h30-22h trên kênh Mây Ăn Ảnh.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

Hiếu Châu