Vietnam Gamverse 2024 mở cổng bình chọn Cosplay Contest

Cuộc thi hóa trang Cosplay Contest mùa thứ hai bắt đầu vòng bình chọn từ ngày 10/4 và kéo dài đến hết 24/4.

Cosplay Contest, một trong những hoạt động thuộc Vietnam GameVerse 2024, đã kết thúc vòng đăng ký vào 7/4. Hơn 70 màn hóa trang của cá nhân, nhóm đã gửi đến và ban tổ chức đã chọn ra 40 bài dự thi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện cuộc thi để bước vào vòng Bình chọn. Theo quy định, mỗi độc giả được vote cho nhiều bài dự thi. Mỗi bài dự thi chỉ được bình chọn một lần.

Sau ngày 24/4, 10 bài dự thi sẽ được chọn vào vòng Chung kết. Trong đó có một bài dự thi được độc giả yêu thích nhất và 9 bài đạt điểm cao nhất (gồm 70% điểm của hội đồng giám khảo và 30% điểm bình chọn của độc giả).

Top 10 thí sinh sẽ trình diễn trên sân khấu Triển lãm Game Quốc tế - Vietnam Gameverse 2024. Người tham gia có thể chọn nhiều hình thức thể hiện như ca hát, nhảy, múa, diễn kịch... liên quan tới nhân vật mình cosplay. Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm và chọn ra giải Nhất, Nhì và Ba.

Bình chọn Cosplay Contest

Các thí sinh trình diễn trên sân khấu Cosplay Contest 2023.

Đội hoặc cá nhân vô địch sẽ được trao 15 triệu đồng tiền mặt. Á quân nhận 10 triệu, còn giải ba là 5 triệu đồng. Các đội, cá nhân còn lại trong top 10 nhận một triệu đồng. Ngoài ra, thí sinh sẽ nhận quà tặng là sản phẩm công nghệ từ các đơn vị tài trợ. Giải thưởng hiện vật sẽ được ban tổ chức công bố chi tiết thời gian tới.

Cùng với Cosplay Contest, cộng đồng có thể tham gia các hoạt động khác trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2024. Hoạt động Cosplay Parade lần đầu tổ chức sẽ khuyến khích người tham gia hóa trang, cùng nhau diễu hành. Ngoài ra, họ có thể giao lưu, chụp ảnh cùng cosplayer nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ sắp xếp các gian hàng trưng bày vật phẩm lưu niệm game, anime, manga... mang đến đa dạng trải nghiệm cho giới trẻ.

Vietnam GameVerse 2024 với chủ đề Beyond the game sẽ diễn ra ngày 11-12/5 tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM. Sự kiện có nhiều hoạt động mở rộng so với mùa đầu tiên. Ngoài hạng mục liên quan đến cosplay, triển lãm còn lễ trao giải Vietnam Game Awards 2024 và chung kết GameHub - chương trình tìm kiếm dự án game tiềm năng. Đấu trường Game Arena là nơi tranh tài cho cộng đồng yêu thích Esports với cơ hội giao lưu với các streamer, tuyển thủ chuyên nghiệp.

Vietnam GameVerse 2024 do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Lan Anh