Vietnam GameVerse 2026 mở bán vé từ 23/3

Cổng bán vé Vietnam GameVerse 2026 sẽ mở lúc 15h ngày 23/3 với mức giá từ 49.000 đồng, đánh dấu năm đầu áp dụng hình thức thu phí.

Độc giả có thể đăng ký mua vé trên website chính thức của chương trình. Vé được phát hành dưới dạng điện tử (E-ticket) sử dụng mã QR, gồm vé một ngày (49.000 đồng) và vé combo hai ngày (79.000 đồng).

Sau ba mùa mở cửa tự do, đây là năm đầu sự kiện thu phí tham dự. Theo ban tổ chức, thay đổi này nhằm sàng lọc lượng khách, đồng thời tạo điều kiện đầu tư sâu hơn cho không gian trải nghiệm và các hoạt động cộng đồng phục vụ game thủ.

"Việc bán vé giúp nâng cao chất lượng khi sự kiện mở rộng quy mô, bổ sung các giải đấu Esports chuyên nghiệp và nâng cấp không gian dành cho doanh nghiệp", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Không gian chật kín người tham quan, trải nghiệm tại Vietnam GameVerse 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Diễn ra trong hai ngày 8-9/5, Vietnam GameVerse 2026 mang chủ đề "Do Local - Go Global", hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nhân lực, chuyển giao công nghệ và quảng bá thương hiệu "Make in Vietnam" ra thị trường quốc tế.

Điểm nhấn năm nay là lần đầu các giải Esports chuyên nghiệp được tổ chức trực tiếp tại ngày hội, gồm Cup Thể thao điện tử Đông Nam Á, FC Mobile Invitation Cup 2026 và Chung kết quốc gia Mobile Legends: Bang Bang Mùa Xuân 2026. Khu vực fan meeting cũng được thiết kế riêng để người hâm mộ giao lưu cùng các tuyển thủ.

Ở mảng giải trí, không gian Wonderland được mở rộng với các chuỗi hoạt động hóa trang (cosplay) và âm nhạc sôi động. Ở mảng chuyên môn, khu vực dành cho doanh nghiệp (B2B) và nhà phát triển game độc lập được nâng cấp quy mô, nổi bật là sân khấu riêng cho vòng chung kết gọi vốn GameHub.

Sức nóng của sự kiện đang được tạo đà từ các hoạt động vệ tinh. Tiêu biểu, vòng sơ loại giải thưởng Vietnam Game Awards 2026 vừa vượt mốc 100.000 lượt bình chọn chỉ sau một tuần mở cổng.

Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hải Long