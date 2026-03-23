Vietnam GameVerse 2026 mở bán vé

Ngày hội game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026, diễn ra ngày 8-9/5 tại TP HCM, mở bán vé lúc 15h hôm nay với mức giá từ 50.000 đồng.

Độc giả đăng ký mua vé trên website chính thức của chương trình. Vé phát hành dưới dạng điện tử (E-ticket) bằng mã QR, gồm loại một ngày (50.000 đồng) và combo hai ngày (79.000 đồng). Sau khi thanh toán thành công, mã QR sẽ được gửi về email của độc giả.

Vé cho phép khách tham quan toàn bộ không gian sự kiện tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), bao gồm Game Expo, Wonderland, khu B2B, các giải đấu Esports, fan meeting và sân khấu chính. Riêng Lễ vinh danh Vietnam Game Awards 2026 diễn ra tối 8/5 sẽ mở cửa tự do, không bắt buộc mua vé.

Các khu trò chơi tại Vietnam GamveVerse 2025 "kẹt cứng'" khách tham quan. Ảnh: GameVerse

Đây là năm đầu tiên Vietnam GameVerse thu phí tham dự. Theo ban tổ chức, thay đổi này nhằm kiểm soát tốt lượng khách, đồng thời tạo điều kiện đầu tư sâu hơn cho không gian trải nghiệm và các hoạt động cộng đồng.

Sự kiện năm nay ghi nhận nhiều điểm mới, nổi bật là việc đưa các giải Esports chuyên nghiệp vào tổ chức trực tiếp, gồm Cup Thể thao điện tử Đông Nam Á, FC Mobile Invitation Cup 2026 và Chung kết quốc gia Mobile Legends: Bang Bang Mùa Xuân 2026. Khu vực fan meeting cũng được thiết kế riêng để người hâm mộ giao lưu cùng các tuyển thủ.

Khu giải trí Wonderland được mở rộng với chuỗi hoạt động cosplay và âm nhạc sôi động. Trong khi đó, không gian doanh nghiệp (B2B) và nhà phát triển game độc lập được nâng cấp quy mô, tiêu biểu là sân khấu riêng cho vòng chung kết gọi vốn GameHub.

Diễn ra trong hai ngày 8-9/5, Vietnam GameVerse 2026 mang chủ đề "Do Local - Go Global", hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nhân lực, chuyển giao công nghệ và quảng bá thương hiệu "Make in Vietnam" ra thị trường quốc tế.

Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

