Vietnam GameVerse 2026 khởi động với chủ đề 'Do Local - Go Global'

Sự kiện game lớn nhất Việt Nam trở lại vào tháng 5, tập trung kết nối doanh nghiệp nội địa với thị trường thế giới và mở thêm các hoạt động giao lưu Esports.

Ban tổ chức Vietnam GameVerse 2026 vừa công bố khởi động chuỗi sự kiện mùa thứ tư. Ngày hội chính sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM, dự kiến thu hút hơn 50.000 lượt người tham dự.

Thông điệp 'Do Local - Go Global' phủ sóng trên giao diện chính thức, đánh dấu bước chuyển của GameVerse 2026 từ sân chơi nội địa sang tầm nhìn quốc tế. Ảnh chụp màn hình

Điểm nhấn quan trọng của năm nay là chủ đề xuyên suốt "Do Local - Go Global" (Cùng nhau vươn ra biển lớn) thể hiện tham vọng của ngành game Việt trong việc nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và quảng bá thương hiệu "Make in Vietnam".

Để chuẩn bị cho ngày hội chính, chuỗi hoạt động vệ tinh sẽ khởi động ngay từ tháng 2. Chuỗi tọa đàm Game Talks (tháng 2-5) sẽ thảo luận các chủ đề nóng như năng lực sản xuất, cơ hội xuất khẩu tỷ USD và xu hướng ứng dụng AI trong phát triển nội dung.

Song song đó, giải thưởng Vietnam Game Awards 2026 bắt đầu nhận đề cử từ tháng 2. Đây là sân chơi vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp nổi bật, với 4 nhóm hạng mục: The Golden Galaxy, The Golden Sun, The Golden Star và The Golden Gear. Quy trình bình chọn gồm 3 vòng: Đề cử, Sơ loại và Chung kết, kết hợp điểm số từ cộng đồng và hội đồng chuyên môn.

Hơn 50.000 lượt người dự kiến sẽ đổ về SECC trong hai ngày 8-9/5, vượt xa quy mô tổ chức của các năm trước nhờ mở rộng không gian Game Arena và Wonderland. Ảnh: Thanh Tùng

Tại ngày hội chính 8-9/5, Diễn đàn Game Việt Nam sẽ mở màn với các phiên thảo luận chuyên sâu giữa nhà quản lý và doanh nghiệp về hệ sinh thái bền vững. Không gian triển lãm GameVerse Wonderland cũng được mở rộng với khu vực trưng bày công nghệ, B2B và GameHub.

Sân chơi văn hóa Cosplay tiếp tục là điểm hẹn của cộng đồng với cuộc thi Cosplay Contest và hoạt động diễu hành, tạo không gian để người trẻ thể hiện sự sáng tạo. GameVerse 2026 còn tổ chức khu vực Game Arena với các trận thi đấu ở các tựa game quen thuộc như PUBG Mobile, FC Online, Mobile Legends: Bang Bang và Audition.

Vietnam GameVerse 2026 được kỳ vọng là cú hích đưa game Việt trở thành trụ cột của công nghiệp văn hóa hiện đại.

Thái Anh