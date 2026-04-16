Hơn 40 dự án vào vòng đánh giá của GameHub 2026

Sau vòng sơ loại, 41 dự án đáp ứng tiêu chí được lựa chọn vào vòng đánh giá Vietnam GameHub 2026 từ ngày 20 đến 25/4.

Vòng đánh giá được chia thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, hội đồng và các nhà đầu tư chấm điểm hồ sơ theo bộ tiêu chí của ban tổ chức, từ đó lựa chọn những dự án có điểm số cao bước vào vòng tiếp theo. Ở giai đoạn hai, đại diện các đội trình bày trực tiếp trước hội đồng, mỗi đội có 5 phút giới thiệu và 10 phút trả lời câu hỏi, lắng nghe nhận xét và định hướng phát triển.

Năm nay, số lượng bài dự thi tăng mạnh. Từ khoảng 60 hồ sơ gửi về, ban tổ chức sàng lọc còn 41 dự án bước vào vòng đánh giá sâu hơn. Danh sách này đa dạng về thể loại như hành động, bắn súng, nhập vai, mô phỏng đời sống và game nghệ thuật. Nhiều dự án khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam như Trảm Yêu Diệt Ma: Loạn Thế Quỷ Linh lấy cảm hứng thần thoại, Sơn Thủy Truyền Kỳ - Linh Ấn Thần Sơn theo phong cách Metroidvania, hay Sao Tháng Tám tái hiện nạn đói năm 1945 dưới góc nhìn kinh dị sinh tồn.

Đại diện ban tổ chức chụp hình cùng Hội đồng Đánh giá và Đầu tư tại GameHub 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Bên cạnh đó, các ý tưởng hiện đại như Net 24h: Vietnamese Internet Cafe Chaos mô phỏng văn hóa quán net, VNRacing khai thác các cung đường địa danh trong nước, hoặc Zone Nine Nihilation thuộc thể loại bắn súng đối kháng 5v5 cho thấy xu hướng kết hợp yếu tố địa phương với gameplay toàn cầu. Nhìn chung, các dự án phản ánh nỗ lực của nhà phát triển Việt trong việc xây dựng sản phẩm có bản sắc, hướng đến cả thị trường nội địa lẫn quốc tế.

Những dự án tiềm năng sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch để tham gia pitching tại vòng chung kết ngày 8/5. 5 dự án xuất sắc nhất được nhận gói truyền thông trị giá 100 triệu đồng và tiền mặt 50 triệu đồng từ ban tổ chức để quảng bá, thúc đẩy quá trình đưa sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, các đội có thêm cơ hội nhận nguồn vốn đầu tư, kết nối hợp tác với doanh nghiệp trong ngành.

Vietnam GameHub 2026 là chương trình tìm kiếm và kết nối các dự án game Việt Nam đang phát triển. Qua từng mùa, chương trình đã phát hiện nhiều ý tưởng sáng tạo, tạo cầu nối giúp các nhóm tiếp cận nhà đầu tư, nhà phát hành và đối tác chiến lược.

Sự kiện là điểm nhấn của Vietnam GameVerse 2026 với chủ đề "Do Local - Go Global" (Cùng nhau vươn ra biển lớn). Sự kiện mang đến nhiều hoạt động như Game Expo, Cosplay Contest 2026 và các giải đấu Esports chuyên nghiệp. Năm nay, ban tổ chức dự kiến đón hơn 50.000 lượt người tham dự, đồng thời mở rộng quy mô khu vực dành cho khối doanh nghiệp (B2B) và nhà phát triển game độc lập.

Chương trình do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam, Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp thực hiện.

Thái Anh