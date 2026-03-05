Vietnam GameHub 2026 mở cổng đăng ký

Từ ngày 5/3, các đơn vị, cá nhân Việt Nam có thể gửi dự án game để tìm kiếm nhà đầu tư, nhà phát hành, doanh nghiệp đồng hành tại GameHub 2026.

Vòng sơ loại của chương trình kéo dài 5 tuần, từ ngày 5/3 đến 10/4. Trong giai đoạn này, các đơn vị hoặc cá nhân có dự án, sản phẩm game đăng ký thông tin trực tuyến trên cổng thông tin GameHub.

Mỗi đơn vị hoặc cá nhân có thể gửi nhiều dự án khác nhau. Các sản phẩm tham gia ở mọi thể loại đã có phiên bản thử nghiệm hoặc phiên bản chính thức đều có thể tham gia chương trình.

Theo quy định của chương trình, các dự án phải đảm bảo không vi phạm bản quyền, không trái với thuần phong mỹ tục, lịch sử và chủ quyền quốc gia. Toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm cần được cung cấp minh bạch, chính xác, tránh các nội dung sai lệch hoặc không rõ ràng.

Phạm Quang Huy giới thiệu game Võ Thập tại chung kết GameHub 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Đơn vị, cá nhân đăng ký nộp dự án tại đây.

Sau vòng sơ loại, những dự án đáp ứng tiêu chí của BTC được lựa chọn vào vòng đánh giá. Thông tin cơ bản về các dự án cũng sẽ được công bố trên website chương trình.

Tại vòng đánh giá (diễn ra từ 20-25/4), hội đồng giám khảo cùng các nhà đầu tư gồm đại diện các doanh nghiệp, nhà phát hành và studio game hàng đầu tại Việt Nam, sẽ chấm điểm hồ sơ nhằm lựa chọn những dự án nổi bật. Đại diện các đội được chọn sau đó sẽ trực tiếp trình bày sản phẩm trước hội đồng, nhận góp ý từ những chuyên gia trong ngành.

Những dự án được đánh giá có tiềm năng sẽ trình bày phiên bản dự án đã hoàn thiện ở vòng chung kết diễn ra ngày 8/5. 5 dự án xuất sắc nhất sẽ có cơ hội nhận nguồn vốn đầu tư, đồng thời kết nối hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành. Ngoài ra, top 5 cũng được nhận gói truyền thông trị giá 100 triệu đồng và tiền mặt 50 triệu đồng từ BTC, nhằm hỗ trợ quảng bá và thúc đẩy quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.

Vietnam GameHub là chương trình tìm kiếm và kết nối các dự án game Việt Nam đang trong quá trình phát triển. Qua từng mùa tổ chức, chương trình đã phát hiện nhiều ý tưởng sáng tạo, đồng thời tạo cầu nối giúp các nhóm phát triển tiếp cận nhà đầu tư, nhà phát hành và đối tác chiến lược.

Sự kiện là điểm nhấn của Ngày hội Game Việt Nam (Vietnam GameVerse) 2026. Chuỗi hoạt động năm nay, với chủ đề "Do Local - Go Global" (Cùng nhau vươn ra biển lớn), thể hiện tham vọng của ngành game Việt trong việc nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và quảng bá thương hiệu "Make in Vietnam".

Chương trình do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam, Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp thực hiện.

Hải Long