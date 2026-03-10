Mở cổng bình chọn vòng sơ loại Vietnam Game Awards 2026

Vòng sơ loại Vietnam Game Awards 2026 diễn ra từ ngày 10/3 đến 31/3, với hơn 250 đề cử tranh tài sau khi sàng lọc hơn 350 hồ sơ gửi về.

Sau khi đóng cổng tiếp nhận đề cử ngày 1/3, chương trình ghi nhận hơn 350 hồ sơ đến từ các nhà phát hành, doanh nghiệp công nghệ, cộng đồng game thủ cùng nhiều tổ chức hoạt động trong lĩnh vực game. Qua quá trình thẩm định, ban tổ chức lựa chọn hơn 250 đề cử đáp ứng tiêu chí để bước vào vòng sơ loại.

Đại diện The Expendables (TE) nhận giải Đội tuyển Thể thao điện tử xuất sắc tại Vietnam Game Awards 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Vòng sơ loại diễn ra từ ngày 10/3 đến 31/3 trên website chính thức của chương trình. Ở giai đoạn này, kết quả được tính dựa trên 50% bình chọn của độc giả VnExpress và 50% đánh giá của hội đồng chuyên môn. Sau vòng này, từ 3 đến 5 đề cử có điểm số cao nhất mỗi hạng mục sẽ giành quyền vào chung kết.

Mỗi tài khoản có một lượt bình chọn cho mỗi hạng mục. Để đảm bảo tính minh bạch, hệ thống sẽ ẩn số lượng phiếu bầu trong 3 ngày cuối của vòng sơ loại. Việc bình chọn vẫn diễn ra bình thường cho đến khi đóng cổng.

Riêng 5 giải thưởng gồm Cộng đồng game, Nhân vật game, Nhà mạng, Kênh thanh toán và Đồ uống được yêu thích nhất sẽ được quyết định 100% bởi lượt bình chọn của độc giả.

Độc giả tham gia bình chọn tại đây.

Không gian sân khấu chính, nơi diễn ra lễ trao giải Vietnam Game Awards 2025. Ảnh: GameVerse

Tại vòng chung kết, diễn ra từ 7/4 đến 21/4, kết quả chung cuộc dựa trên 30% điểm bình chọn và 70% điểm từ hội đồng chuyên môn. Các giải thưởng "yêu thích nhất" vẫn giữ nguyên quy tắc quyết định hoàn toàn bởi cộng đồng.

Vietnam Game Awards hướng tới mục tiêu tôn vinh các sản phẩm, cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật cho ngành công nghiệp game Việt Nam. Lễ trao giải nằm trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam (Vietnam GameVerse 2026), diễn ra ngày 8-9/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM.

Điểm mới của sự kiện năm nay là các giải đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp như Cup Thể thao điện tử các quốc gia Đông Nam Á, FC Mobile Invitation Cup 2026 và Chung kết quốc gia Mobile Legends: Bang Bang Mùa Xuân 2026 sẽ được tổ chức trực tiếp. Ban tổ chức thiết kế không gian riêng để người hâm mộ giao lưu và xin chữ ký các tuyển thủ.

Với chủ đề "Do Local - Go Global", Vietnam GameVerse 2026 dự kiến thu hút hơn 50.000 lượt người tham dự. Trước ngày hội chính, chuỗi tọa đàm Game Talks được triển khai từ tháng 2 đến tháng 5 nhằm kết nối giới chuyên môn và quảng bá các thương hiệu game Việt ra thị trường quốc tế.

Hải Long