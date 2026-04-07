Vietnam Game Awards 2026 mở cổng bình chọn chung kết

Từ 15h hôm nay (7/4), độc giả có thể bình chọn cho các đề cử vòng Chung kết Vietnam Game Awards 2026 thuộc 22 hạng mục, chia thành 4 nhóm.

Dựa trên kết quả bình chọn từ độc giả và đánh giá của ban giám khảo ở vòng Sơ loại (10-31/3), ban tổ chức chọn ra những đề cử lọt vào chung kết. Phần lớn các hạng mục có 5 đại diện tranh tài. Riêng nhóm Game Việt của năm, Nhà phát hành xuất sắc, Đội tuyển thể thao điện tử xuất sắc và Màn hình chơi game xuất sắc có 6 đại diện. Trong khi đó, các hạng mục Nhà mạng được yêu thích nhất, Kênh thanh toán được yêu thích nhất, Vận động viên Thể thao điện tử xuất sắc và Nhà phát triển game xuất sắc sẽ là cuộc đua của ba đại diện.

Giai đoạn bình chọn chung kết sẽ diễn ra từ 7/4 đến hết 21/4. Kết quả được quyết định dựa trên 30% điểm bình chọn từ cộng đồng và 70% điểm đánh giá từ Hội đồng chuyên môn. Riêng ba giải thưởng Nhà phát triển game xuất sắc, Game Việt thành công toàn cầu và Game Indie Việt xuất sắc sẽ dựa trên 100% điểm từ Hội đồng giám khảo. Ngược lại, nhóm giải "yêu thích nhất", gồm Cộng đồng game, Nhân vật game, Nhà mạng, Kênh thanh toán và Đồ uống game thủ, sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào số phiếu từ cộng đồng.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, trao giải cho VTC và VNGGames tại Vietnam Game Awards 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó, vòng sơ loại (từ ngày 10/3 đến 31/3) khép lại với những kỷ lục ấn tượng. Hơn 250 đề cử thuộc 4 nhóm hạng mục đã thu hút tổng cộng hơn 1,8 triệu lượt bình chọn, tăng 500.000 lượt so với mùa giải năm ngoái. Lượng phiếu tăng vọt qua từng tuần cho thấy sức nóng của giải thưởng, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với các sản phẩm, đội ngũ phát triển và những giá trị cốt lõi của ngành game Việt.

Ban tổ chức nhận định vòng chung kết Vietnam Game Awards 2026 (VGA 2026) sẽ vô cùng gay cấn. Tâm điểm sẽ đổ vào các hạng mục thu hút lượng bình chọn lớn ở vòng sơ loại như: Game Việt của năm, Đội tuyển Esports xuất sắc, Giải đấu thể thao điện tử của năm, Nhà phát hành xuất sắc và Cộng đồng game được yêu thích nhất.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 8/5 tại TP HCM, trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026. Ngoài chung kết Vietnam Game Awards, sự kiện mang chủ đề "Do Local - Go Global" này còn mang đến nhiều hoạt động như diễn đàn đối thoại chuyên gia, không gian triển lãm Wonderland, thi hóa trang (cosplay) và các giải đấu Esports chuyên nghiệp. Năm nay, ban tổ chức dự kiến đón hơn 50.000 lượt người tham dự, đồng thời mở rộng quy mô khu vực dành cho khối doanh nghiệp (B2B) và nhà phát triển game độc lập.

Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thái Anh