Vietnam Game Awards 2026 gia hạn đề cử đến 1/3

Ban tổ chức thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ thêm 4 ngày so với kế hoạch ban đầu, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn tất thủ tục.

Cổng đề cử của Vietnam Game Awards 2026 sẽ mở đến hết ngày 1/3. Sau thời điểm này, ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp và rà soát hồ sơ hợp lệ trước khi công bố danh sách chính thức bước vào các vòng tiếp theo.

Ban đầu, cổng đề cử được mở từ ngày 29/1 và dự kiến đóng vào 25/2. Tuy nhiên trong những ngày qua, nhiều đơn vị vẫn tiếp tục gửi hồ sơ về hệ thống. Tính đến hiện tại, đã có hơn 100 hồ sơ đề cử được ghi nhận, trải rộng ở các nhóm hạng mục từ game phát hành tại Việt Nam, game do người Việt phát triển, thể thao điện tử đến hệ sinh thái hỗ trợ game thủ.

Đại diện Gamota nhận giải thưởng Game của năm tại Vietnam Game Awards 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện ban tổ chức cho biết việc gia hạn nhằm đảm bảo các hồ sơ đề cử được chuẩn bị đầy đủ, minh bạch và đúng thể lệ. Đồng thời, hội đồng chuyên môn cũng có thêm cơ sở để rà soát và đánh giá toàn diện trước khi bước vào giai đoạn bình chọn.

"Chúng tôi ghi nhận số lượng hồ sơ tăng so với cùng kỳ, trong đó có nhiều đề cử đến từ các studio trẻ và cộng đồng phát triển game Việt Nam. Việc kéo dài thời gian sẽ giúp đảm bảo tính bao quát và công bằng", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Lịch trình các vòng tiếp theo không thay đổi. Vòng sơ loại sẽ diễn ra từ 10/3 đến 31/3. Điểm số ở giai đoạn này được tính theo tỷ lệ 50% bình chọn từ độc giả và 50% từ đánh giá của hội đồng chuyên môn.

Vòng chung kết diễn ra từ 7/4 đến 21/4, với sự góp mặt của ba hoặc năm đề cử có điểm cao nhất tại vòng sơ loại. Điểm chung kết gồm 70% từ ban giám khảo và 30% từ cộng đồng. Riêng các hạng mục "được yêu thích nhất" sẽ do độc giả quyết định hoàn toàn.

Game Awards là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc khuôn khổ Vietnam GameVerse 2026. Giải thưởng hướng tới mục tiêu tôn vinh các sản phẩm, cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật cho ngành công nghiệp game Việt Nam, đồng thời ghi nhận những nỗ lực đổi mới và sáng tạo của hệ sinh thái trong nước.

Chuỗi hoạt động năm nay mang chủ đề "Do local - Go global" - Cùng nhau vươn ra biển lớn, thể hiện tham vọng của ngành game Việt trong việc nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và quảng bá thương hiệu "Make in Vietnam" ra thị trường quốc tế.

Hải Long