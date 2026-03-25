Sơ loại Vietnam Game Awards vượt mốc một triệu bình chọn

Vietnam Game Awards 2026 vượt mốc một triệu lượt bình chọn sau hai tuần mở vòng sơ loại, phản ánh sức nóng của giải thưởng và sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Giai đoạn sơ loại, từ ngày 10/3 đến 31/3, thu hút hơn 250 đề cử thuộc 4 nhóm hạng mục. Lượng bình chọn tăng vọt cho thấy sự sôi động của thị trường, đồng thời khẳng định mức độ quan tâm ngày càng lớn của độc giả với các tựa game và nhà phát hành.

Giao diện bình chọn vòng sơ loại Vietnam Game Awards 2026. Ảnh chụp màn hình

Ở nhóm The Golden Galaxy, FC Mobile VN đang dẫn đầu Game của năm với 41.466 lượt bình chọn. Tại hạng mục Game vượt thời gian, Rise of Kingdoms tạm có ưu thế với 9.309 lượt.

Các mục khác cũng đã xuất hiện nhiều cái tên nổi bật. Funtap Game dẫn đầu với 76.328 lượt ở hạng mục Nhà phát hành game xuất sắc, trong khi Play Together Community nhận hơn 46.000 lượt tại hạng mục Cộng đồng game được yêu thích nhất. Ở nhóm nhân vật, Lữ Bố UR đang thu hút sự chú ý với 9.183 lượt bình chọn.

Không khí cạnh tranh cũng diễn ra sôi động ở nhóm giải thưởng thể thao điện tử. Tựa game Liên Quân Mobile đang dẫn đầu hạng mục Bộ môn thể thao điện tử xuất sắc. Ở hạng mục Đội tuyển thể thao điện tử xuất sắc, đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam nhận gần 52.000 lượt bình chọn từ độc giả để tạm dẫn đầu.

Kết quả chung cuộc dựa trên 50% bình chọn của độc giả và 50% điểm từ hội đồng chuyên môn. Riêng 5 giải thưởng về cộng đồng, nhân vật và dịch vụ phụ trợ do độc giả quyết định 100%.

Vòng sơ loại sẽ kết thúc ngày 31/3.

Đại diện Cộng đồng game Võ Lâm Truyền Kỳ nhận giải Cộng đồng game được yêu thích nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Mỗi tài khoản được bình chọn một lần cho mỗi hạng mục. Số phiếu hiển thị công khai và sẽ ẩn trong ba ngày cuối để đảm bảo tính công bằng. 3 đến 5 đề cử có điểm cao nhất mỗi hạng mục sẽ góp mặt tại chung kết.

Tại vòng chung kết, diễn ra từ 7/4 đến 21/4, kết quả chung cuộc dựa trên 30% điểm bình chọn và 70% điểm từ hội đồng chuyên môn. Riêng hai giải thưởng Game indie Việt xuất sắc và Nhà phát triển game xuất sắc, kết quả dựa trên 100% điểm đánh giá từ Hội đồng giám khảo. Các giải thưởng "yêu thích nhất" vẫn giữ nguyên quy tắc quyết định hoàn toàn bởi cộng đồng.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 8/5 tại TP HCM, trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026.

Sự kiện năm nay mang chủ đề "Do Local - Go Global", dự kiến thu hút hơn 50.000 người tham dự. Ban tổ chức cũng bổ sung các giải đấu Esports chuyên nghiệp như Cup Thể thao điện tử Đông Nam Á, FC Mobile Invitation Cup 2026, đồng thời mở rộng quy mô khu vực doanh nghiệp (B2B) và nhà phát triển game độc lập.

Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hải Long