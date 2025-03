Vietnam Game Awards 2025 nhận hơn 100 đề cử sau một tuần

Hơn 100 game, nhà phát hành, sản phẩm, dịch vụ liên quan đã được đề cử Vietnam Game Awards 2025 sau một tuần mở cổng.

Các giải thưởng đang thu hút nhiều đề cử nhất là Game của năm, Game di động, loạt hạng mục The Golden Sun về game Việt và nhóm dành cho các thiết bị, sản phẩm ngành game.

Game của năm qua mỗi lần tổ chức luôn là giải thưởng có mức độ cạnh tranh cao với hàng chục tên tuổi dự thi. Trong khi đó, nhóm The Golden Sun bắt đầu thu hút các dự án tham gia thể hiện sự trưởng thành và phát triển của các nhà sản xuất, studio tại Việt Nam. Nhóm giải thưởng về thiết bị, sản phẩm, dịch vụ ghi nhận nhiều đề cử phần nào cho thấy sự quan tâm của các thương hiệu đến nhóm người dùng game thủ - vốn đang có xu hướng mở rộng quy mô, số lượng.

Tham gia đề cử Vietnam GameVerse 2025

Vietnam Game Awards 2025 tiếp tục mở đăng ký đến ngày 11/3 với 21 giải thưởng. Bốn hạng mục chính được vinh danh gồm: The Golden Galaxy (dành cho các game phát hành tại Việt Nam), The Golden Sun (dành cho game Việt), The Golden Star (dành cho thể thao điện tử) và The Golden Gear (dành cho các sản phẩm, dịch vụ liên quan ngành game).

Vietnam GameVerse 2025 mở cổng đề cử đến 11/3.

Vietnam Game Awards là hoạt động chính của ngày hội Vietnam GameVerse 2025. Sau ngày 11/3, các đề cử sẽ được công bố trên trang chính thức của sự kiện để cộng đồng bình chọn. Điểm số được tính dựa trên số lượt bình chọn và đánh giá của hội đồng chuyên môn. Riêng các giải thưởng "yêu thích nhất" phụ thuộc hoàn toàn vào lượt vote.

Kết quả chung cuộc được công bố tại lễ vinh danh, tổ chức trong khuôn khổ Vietnam GameVerse, ngày 24-25/5 tại SECC, quận 7, TP HCM.

Ngoài Vietnam Game Awards, ngày hội năm nay còn nhiều hoạt động khác xoay quanh ngành game. Trong đó, Diễn đàn Game Việt Nam 2025 là không gian dành cho đại diện đơn vị, doanh nghiệp và chuyên gia thảo luận về những chủ đề hấp dẫn đang được quan tâm của lĩnh vực game. Hoạt động hợp tác, đầu tư sẽ kết nối, hỗ trợ các đơn vị giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm và kết nối đối tác trong lẫn ngoài nước. Chuỗi hoạt động giải trí bao gồm triển lãm game, sản phẩm, dịch vụ trong ngành, đấu trường trực tuyến, cuộc thi cosplay.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phát biểu tại sự kiện công bố Vietnam GameVerse 2025. Ảnh: Tùng ĐInh

Vietnam GameVerse được tổ chức từ năm 2023, trở thành dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên một sự kiện quy mô lớn quy tụ đông đảo nhà phát hành, đơn vị sản xuất, đầu tư và cộng đồng yêu game tại Việt Nam. Sau hai năm tổ chức, Vietnam GameVerse trở lại với diện mạo mới.

Địa điểm tổ chức mới - SECC giúp nâng cấp không gian, tăng quy mô với kỳ vọng hút khoảng 50.000 người tham gia. Sự kiện do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Báo VnExpress và Công ty FPT Online đồng tổ chức. Ban tổ chức mong muốn sự kiện tạo ra những tác động tích cực tới sự phát triển của ngành công nghiệp game Việt Nam, đồng thời nhận sự quan tâm ủng hộ, hưởng ứng của cơ quan quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực.

Hoài Phương