Vietnam Game Awards 2024 bắt đầu nhận đề cử

Vietnam Game Awards 2024 mở cổng nhận đề cử từ hôm nay 11/1, với 4 hạng mục với 22 giải thưởng vinh danh các nhà phát hành, game và sản phẩm liên quan.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Vietnam GameVerse 2024 do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức. Trong năm thứ hai, số lượng giải thưởng tăng từ 14 lên 22.

Từ 11/1, các nhà phát hành, nhà phát triển, cộng đồng game và độc giả có thể gửi đề cử phù hợp cho 4 hạng mục gồm The Golden Galaxy (dành cho game phát hành tại Việt Nam), The Golden Sun (dành cho game Việt), The Golden Star (dành cho Esports) và The Golden Gear (dành cho các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game).

Vòng đề cử diễn ra đến hết 28/2. Chi tiết các hạng mục đề cử:

STT Hạng mục Giải thưởng 1 The Golden Galaxy Game của năm 2 Game vượt thời gian 3 Game di động xuất sắc 4 Nhà phát hành game xuất sắc 5 Cộng đồng game được yêu thích nhất 6 The Golden Sun Game Việt của năm 7 Game di động Việt xuất sắc 8 Game Việt có thiết kế đồ họa xuất sắc 9 Game Việt có gameplay xuất sắc 10 Game Việt có cốt truyện xuất sắc 11 Game indie Việt xuất sắc 12 The Golden Star Game Thể thao điện tử xuất sắc 13 Đội tuyển Thể thao điện tử xuất sắc 14 VĐV Thể thao điện tử xuất sắc 15 Cộng đồng Thể thao điện tử được yêu thích 16 The Golden Gear Laptop chơi game xuất sắc 17 Điện thoại chơi game xuất sắc 18 Màn hình chơi game xuất sắc 19 Tai nghe chơi game xuất sắc 20 Nhà mạng được yêu thích nhất 21 Kênh thanh toán được yêu thích nhất 22 Đồ uống game thủ yêu thích nhất

Sau vòng đề cử sẽ là vòng sơ loại, diễn ra từ 12/3 đến 26/3. Điểm số sẽ được tính dựa trên 50% bình chọn của độc giả VnExpress trên website chính thức của chương trình và 50% đánh giá của hội đồng giám khảo. 5 đề cử có điểm số cao nhất sẽ vào vòng Chung kết.

Tại vòng Chung kết, kết quả chung cuộc của mỗi hạng mục sẽ dựa trên 70% điểm đánh giá từ hội đồng giám khảo và 30% điểm bình chọn từ cộng đồng.

Riêng 5 giải thưởng bao gồm "Cộng đồng game được yêu thích nhất", "Cộng đồng Esports được yêu thích nhất", "Nhà mạng được yếu thích nhất", "Kênh thanh toán được yêu thích nhất", "Đồ uống game thủ yêu thích nhất", điểm số các vòng sẽ được tính 100% dựa vào bình chọn của độc giả.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 5, trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam 2024 - Vietnam GameVerse. Năm ngoái, Free Fire thắng giải Game của năm,

Lễ trao giải Vietnam Game Awards 2023 tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài Vietnam Game Awards, chuỗi sự kiện Vietnam GameVerse còn rất nhiều hoạt động. GameHub - hoạt động tìm kiếm, đầu tư những dự án game tiềm năng, lần đầu được tổ chức và vẫn đang trong giai đoạn nhận đề cử. Cuộc thi hóa trang Cosplay Contest và hoạt động giao lưu, diễu hành Cosplay Parade dự kiến mở đăng ký thời gian tới. Các hoạt động khác bao gồm chuỗi tọa đàm Game Talk, đấu trường Game Arena, không gian trưng bày Game Expo và khu vực B2B, diễn đàn về xu hướng ngành game Việt.

Năm ngoái, trong lần đầu tổ chức, Vietnam GameVerse thu hút số lượng người tham gia lên đến hơn 20.000. Hàng dài người xếp hàng trước giờ mở cửa để được trải nghiệm những gian hàng, nhận hàng chục nghìn phần quà từ các nhà phát triển, phát hành, doanh nghiệp công nghệ,... Cơ quan quản lý, chuyên gia và các ông lớn ngành game như VNG, Garena, VTC,... có dịp cùng ngồi lại để bàn về hiện tại, giải pháp cho tương lai game Việt.

Ngày hội còn tạo ra không gian giao lưu, thi đấu giữa game thủ nghiệp dư và tuyển thủ chuyên nghiệp thông qua Game Arena. Cuộc thi Cosplay Contest thu hút hàng nghìn người theo dõi những tiết mục trình diễn hóa trang được đầu tư không chỉ về trang phục mà còn câu chuyện, âm thanh, ánh sáng,...

Hoài Phương