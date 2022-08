Vietnam Airlines quảng bá văn hóa bản địa qua video an toàn bay

Nội dung video mới của Vietnam Airlines không chỉ truyền tải sáng tạo thông điệp an toàn bay mà còn giới thiệu văn hóa bản địa của đất nước, con người Việt Nam.

Theo quy định của ngành hàng không, hướng dẫn an toàn bay là yêu cầu bắt buộc trong quy trình phục vụ của một chuyến bay để bảo đảm an toàn cho hành khách. "Các video an toàn bay của Vietnam Airlines luôn đặt mục tiêu này lên hàng đầu, với những nội dung cơ bản như cách thắt dây an toàn, chất xếp hành lý, sử dụng áo phao, lối thoát hiểm, quy định không hút thuốc lá trên chuyến bay...", đại diện hãng bay chia sẻ.

Điểm đặc biệt của bộ phim đến từ việc lồng ghép, thể hiện tất cả hướng dẫn, quy định bằng những thước phim trẻ trung, giàu tính nghệ thuật và mang hơi thở văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Một trong những cảnh quay ấn tượng nhất là màn múa cồng chiêng quanh đống lửa trong đêm mang đậm bản sắc Tây Nguyên. Các yếu tố mang tính "lý thuyết" như để hành lý ra sao, tắt các thiết bị phát sóng thế nào được đưa vào bối cảnh khéo léo.

Màn múa cồng chiêng quanh đống lửa mở đầu video. Ảnh chụp màn hình

Góc quay toàn cảnh từ trên xuống khi nói về lối thoát hiểm cũng là một cảnh quay được đầu tư với những chiếc ống tre được xếp hình thành chiếc máy bay, hòa với tông màu đỏ trầm, xen kẽ là những hình ảnh đời thường gần gũi. Nhiều địa danh du lịch trải dài khắp đất nước với các làn điệu truyền thống như nhảy sạp, múa quạt hay hình ảnh đầm sen, nền văn minh lúa nước Việt Nam cũng xuất hiện trong video.

Ekip cũng thiết kế riêng trang phục cho từng diễn viên múa, đại diện cho từng dân tộc, dựa trên chất liệu, họa tiết của trang phục gốc, kết hợp với những động tác múa, thủ ngữ mềm dẻo.

"Thông qua video này, Vietnam Airlines mong muốn giới thiệu tiềm năng du lịch, vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch trong nước và quốc tế. Đồng thời, hãng khẳng định nỗ lực không ngừng nâng tầm trải nghiệm bay với những thay đổi mang tính đột phá, hiện đại, trẻ trung mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc", đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Trang phục của đồng bào Tây Nguyên xuất hiện trên video. Ảnh: Vietnam Airlines

Hướng dẫn an toàn bay của Vietnam Airlines ban đầu được thực hiện bởi tiếp viên biểu diễn trước khi máy bay cất cánh. Từ năm 2007, Vietnam Airlines áp dụng định dạng phim hoạt hình.

10 năm sau, vào năm 2017, hãng tiếp tục cải tiến khi đưa dàn tiếp viên xinh đẹp, trẻ trung - "người thật việc thật", tham gia minh họa và diễn xuất trong video.

Sang năm 2019, hướng dẫn an toàn bay của Vietnam Airlines tiếp tục được đổi mới với một video mang góc nhìn điện ảnh về cảnh sắc và con người Việt Nam, nhằm truyền tải về một hãng hàng không hiện đại, năng động và thân thiện với khách hành.

Từ tháng 3/2020, Vietnam Airlines tiếp tục giới thiệu một phiên bản mới của hướng dẫn an toàn bay, với sự kết hợp giữa thủ ngữ và múa nhằm lôi cuốn người xem, đồng thời gửi gắm thông điệp hàng không an toàn một cách sang trọng, tinh tế.

Vietam Airlines quảng bá văn hóa dân tộc qua phim an toàn bay Hướng dẫn an toàn bay phiên bản mới của Vietnam Airlines.

Phong Vân