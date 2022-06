Đoàn quân dưới trướng HLV Gong Oh-kyun ghi bàn ở những giây đầu để dẫn trước kình địch trong trận ra quân tại bảng C U23 châu Á.

Việt Nam đang tổ chức lên bóng chủ yếu ở cánh trái. Văn Khang đập nhả một chạm để Tuấn Tài băng lên nhưng do không hiểu ý, cầu thủ Việt Nam để bóng hết biên ngang. Thái Lan đáp trả bằng pha lên bóng ở cánh trái nhưng quả tạt của Ekanit quá sâu, không gây nguy hiểm.

U23 Việt Nam từng đấu Thái Lan 11 ngày trước. Khi ấy, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội thắng 1-0 tại chung kết SEA Games nhờ bàn đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng. So với giải đấu đó, Việt Nam lẫn Thái Lan đều có nhiều thay đổi về nhân sự. Hai đội không còn ba cầu thủ trên 23 tuổi. Thái Lan mang đến U23 châu Á chín cầu thủ thi đấu nước ngoài trong khi Việt Nam cũng bổ sung những gương mặt trẻ giàu triển vọng.

Thay đổi lớn nhất của hai đội nằm ở băng ghế huấn luyện. Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Worrawoot Srimaka trong khi Việt Nam mới được HLV Gong Oh-kyun tiếp quản. So với đồng nghiệp, ông Gong chưa có nhiều thời gian làm quen với các cầu thủ. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc tự tin sẽ mang tới nét chiến thuật mới cho U23 Việt Nam.

Tại bảng C, Hàn Quốc là ứng viên số một cho vị trí nhất bảng. Do đó, tấm vé đi tiếp còn lại là cuộc tranh chấp giữa ba đội Đông Nam Á Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Trong số này, Việt Nam và Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Do đó, trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện bảng đấu.

Quang Huy - Quang Dũng