Việt Nam lại thua tối thiểu ở vòng loại World Cup

Hà NộiBàn thắng của Saleh Al Shehri giúp Saudi Arabia hạ Việt Nam 1-0, ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á tối 16/11.

Bàn thắng: Shehri 31

Việt Nam tiếp tục nối dài chuỗi thua lên bảy trận, trong đó có sáu trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Chênh lệch đẳng cấp giữa thầy trò Park Hang-seo và các đội hàng đầu châu Á lại bị phơi bày, dù Saudi Arabia chỉ thắng 1-0 tại Mỹ Đình. Cũng như Nhật Bản năm ngày trước, Saudi Arabia không tăng cường hoả lực tấn công sau khi ghi bàn trong hiệp một. Họ cầm bóng chắc để giảm sự hưng phấn của chủ nhà, đồng thời kéo dài thời gian và hoàn thành mục tiêu ba điểm.

Quang Hải gây ấn tượng với nhiều pha xử lý lắt léo, nhưng chưa đủ tạo ra cơ hội trước đối thủ vượt trội. Ảnh: Lâm Thoả

Khác với trận gặp Nhật Bản, Việt Nam có cơ hội ngon ăn hơn ở phút bù hiệp hai. Nguyễn Phong Hồng Duy tạt vào cho Hà Đức Chinh đỡ ngực làm tường đưa bóng tới vị trí của Phan Văn Đức trong cấm địa. Văn Đức cho thấy anh vẫn thiếu cảm giác bóng, khi sút chân trái đưa bóng ăn quá nhiều ra má ngoài, và chệch khung thành. Đấy cũng là cơ hội nguy hiểm duy nhất của Việt Nam trong trận này.

HLV Park bất ngờ dùng trung vệ Thành Chung đá chính thay vì Bùi Tiến Dũng, ngoài ra giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận gặp Nhật Bản. Điều đó đồng nghĩa Công Phượng tiếp tục đá cặp với Tiến Linh trên hàng công. Nhưng, họ không làm gì được trước hàng thủ Saudi Arabia. Ngược lại, đội khách dồn ép ngay những phút đầu nhằm tìm bàn thắng sớm. Phút thứ tư, đội khách phản công nhanh khiến Việt Nam không kịp trở tay. Bóng đưa sang phải cho Muwallad tạt vào về cột hai. Shehri đánh đầu cận thành rất thoáng, nhưng bóng đi chệch cột.

Trong khoảng 25 phút sau đó, Việt Nam chơi tốt hơn hẳn, dù không giữ được bóng nhiều. Chủ nhà tạo áp lực khiến đội khách dần xuất hiện nhiều pha xử lý lỗi. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, Saudi Arabia đã cho thấy đẳng cấp giữa hai đội. Sau loạt tình huống năm ăn năm thua với phần thắng nghiêng về đội khách, Muwallad lại có bóng bên phải. Anh treo vào cho Shehri đánh đầu cầu âu đưa bóng về góc xa. Thủ môn Bùi Tấn Trường cố gắng chạy sang đẩy bóng ra nhưng trọng tài xác định bóng đã trôi qua vạch vôi, đồng nghĩa bàn thắng cho đội khách ở phút 31.

Cầu thủ Saudi Arabia mừng bàn mở tỷ số quan trọng.

Tấn Trường đẩy ra khi bóng đã qua vạch vôi. Ảnh: Lâm Thoả

Kịch bản trận này nhiều điểm giống với Mỹ Đình năm ngày trước, khi đội khách đều bị VAR can thiệp và mất bàn thắng thứ hai. Phút 76, Thành Chung dẫn bóng trong cấm địa và bị Brikan đẩy sau. Cầu thủ Saudi Arabia chớp thời cơ căng ngang cho Muwallad đệm bóng vào lưới. Trọng tài ban đầu công nhận bàn, nhưng VAR Hassan Muhammad can thiệp khiến ông phải xem lại tình huống. Cuối cùng trọng tài Hanna Hattab quyết định từ chối bàn thắng của Muwallad. Ông Hattab và Muhammad đã hoán đổi vai trò so với trận Việt Nam - Nhật Bản hôm 11/11.

Việt Nam thất bại trong trận cuối ở vòng loại thứ ba trong năm 2020. Đầu năm sau, thầy trò Park làm khách trên sân của Australia ở lượt trận thứ bảy ngày 27/1. Quế Ngọc Hải sẽ vắng trận này vì án treo giò, từ thẻ vàng trong pha xô xát với đội trưởng Saudi Arabia. Nhưng trước khi nghĩ tới Australia, Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngai vàng AFF Cup từ 6/12/2021 đến 1/1/2022.

*Tiếp tục cập nhật