Việt Nam tri ân bạn bè quốc tế đã 'tiếp sức mạnh' trong 80 năm qua

Nhân dịp Quốc khánh, Việt Nam tổ chức cuộc gặp tri ân bạn bè quốc tế, những người đã "tiếp sức mạnh" cho đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển.

"Những tấm lòng và tình cảm của người dân khắp nơi trên thế giới đã tiếp thêm sức mạnh lớn lao cho nhân dân Việt Nam", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu hôm nay, tại sự kiện gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ông Chiến cho hay bạn bè quốc tế không chỉ ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh bảo vệ dân tộc, thống nhất đất nước, mà còn đóng góp rất nhiều cho công cuộc tái thiết đất nước. Có những người từng ở "bên kia chiến tuyến" đã vượt mặc cảm và đóng góp công sức cùng Việt Nam hòa giải chiến tranh và xây dựng cuộc sống mới.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Báo Nhân dân

Ông Chiến đã trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tổ chức và cá nhân, nhằm ghi nhận sự ủng hộ và đóng góp tích cực của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Một trong hơn 100 đại biểu quốc tế có mặt tại sự kiện là bà Kathleen S. Magee, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tổ chức Operation Smile ở Mỹ, người đã cùng chồng và các cộng sự góp phần xây cầu nối Mỹ và Việt Nam hậu chiến tranh.

Cùng với Operation Smile, bà tích cực vận động nguồn lực và đưa chuyên gia về Việt Nam phẫu thuật dị tật hàm, mặt miễn phí cho trẻ em Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cho nhân viên y tế. Kể từ chuyến công tác đầu tiên tới Việt Nam năm 1982, bà Magee cho biết hơn 70.000 ca phẫu thuật miễn phí đã giúp thay đổi cuộc đời cho những trẻ em dị tật.

"Công việc của chúng tôi tại đây đã trở thành một trong những nhịp cầu nhân đạo đầu tiên góp phần mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia", bà Magee phát biểu tại sự kiện.

Với những đóng góp to lớn cho Việt Nam và quan hệ hai nước, bà Magee được trao tặng Huân chương Hữu nghị tại cuộc gặp tri ân hôm nay.

"Huân chương không phải là sự ghi nhận dành cho một cá nhân, mà cho một quan hệ đối tác được xây dựng trên lòng nhân ái, lòng phụng sự và niềm tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được mỉm cười", bà nói.

Bệnh viện Nam Khê Sơn, bệnh viện quốc tế hậu phương duy nhất của Trung Quốc chuyên nhận điều trị thương bệnh binh Việt Nam giai đoạn 1969-1975, cũng được tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp không nhỏ cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Trong thời kỳ này, bệnh viện đã tiếp nhận chữa trị 5.432 bệnh nhân Việt Nam, thực hiện 2.576 ca phẫu thuật, đội ngũ y bác sĩ Trung Quốc cũng hiến tặng 779.000 ml máu cho bệnh nhân Việt Nam. Năm 1975, sau khi những bệnh nhân cuối cùng được đưa về Việt Nam, bệnh viện được giao cho Sở Y tế Quảng Tây quản lý, đổi tên thành Bệnh viện Nam Khê Sơn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

"Những năm tháng ấy đã khắc sâu trong ký ức lịch sử của Bệnh viện Nam Khê Sơn, trở thành động lực bất tận cho các thế hệ y bác sĩ bệnh viện viết tiếp câu chuyện hữu nghị Trung - Việt", ông Liễu Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Nam Khê Sơn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nói.

Ông khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước vẫn còn mãi với thời gian, nhấn mạnh sẽ cùng Việt Nam "tiếp tục vun đắp mối tình hữu nghị sâu sắc 'vừa là đồng chí, vừa là anh em'". Năm 1974, Bệnh viện Nam Khê Sơn từng được Việt Nam tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Nhiều tổ chức, cá nhân khác cũng được tri ân và trao tặng Huân chương Hữu nghị, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp này. Cuộc gặp mặt tri ân nhân dịp Quốc khánh không chỉ khắc ghi tình cảm của bạn bè quốc tế đã tiếp sức cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn, mà còn gửi đi thông điệp về một đất nước trân trọng nghĩa tình, sẵn sàng là bạn và đối tác đáng tin cậy của cộng đồng thế giới.

Bà Kathleen S. Magee, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tổ chức Operation Smile, tại Hà Nội chiều 2/9. Ảnh: Thanh Tâm

Chia sẻ bên lề sự kiện, nhiều đại biểu quốc tế bày tỏ ấn tượng trước bầu không khí yêu nước của người dân Việt Nam trong đại lễ 80 năm Quốc khánh, cùng sự phát triển nhanh chóng của đất nước.

"Chúng tôi đã theo dõi lễ diễu binh sáng nay, chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc và tràn đầy tự hào của người dân Việt Nam về đất nước mình. Thật sự là thời khắc hạnh phúc", bà Magee nói.

Radman Jesse Kivette, trưởng Đại diện VinaCapital Foundation, tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ chuyên giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và được nhận Bằng khen của Thủ tướng, nhận xét Việt Nam không chỉ tiến rất nhanh về kinh tế, mà còn có rất nhiều ý tưởng tiến bộ về chính trị, xã hội.

"Việt Nam đã làm nên những điều kỳ diệu so với 25 năm trước, khi lần đầu tiên tôi tới đây", ông Kivette nói. "Việt Nam đang đi đúng hướng trên cả ba phương diện, xã hội, chính trị và kinh tế".

Thanh Tâm