TP HCMĐại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam đánh giá Việt Nam tiến bộ vượt bậc về chủ quyền kỹ thuật số và dữ liệu, đặt nền móng cho tương lai số an toàn, độc lập, lấy con người làm trung tâm.

Tại hội thảo Kết nối giải pháp công nghệ châu Âu với tương lai số của Việt Nam ngày 21/10, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam đánh giá cao Việt Nam trong phát triển công nghệ số và dữ liệu. Sự kiện do D4D Hub, phái đoàn EU tại Việt Nam, AVSE Global và EuroCham Vietnam phối hợp cùng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức tại TP HCM.

Theo ông Guerrier, cả Việt Nam và mối quan hệ EU - Việt Nam đều đang bước vào "kỷ nguyên mới" với điểm nhấn là nâng cấp quan hệ song phương lên mức "đối tác chiến lược và toàn diện". Trong khuôn khổ mới này, hai lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ đóng vai trò trung tâm và chiếm vị trí quan trọng.

Theo ông, sự tiến bộ của Việt Nam về chủ quyền kỹ thuật số phù hợp với các nguyên tắc chỉ đạo Thỏa thuận Xanh châu Âu (European Green Deal) và chiến lược kỹ thuật số của EU về tính bền vững, tính bao trùm và đổi mới sáng tạo. EU cam kết đồng hành và nâng tầm hợp tác với Việt Nam lên những cấp độ công nghệ cao hơn, gồm sử dụng Global Gateway (Cổng kết nối toàn cầu) - sáng kiến của EU về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước đối tác và đang phát triển trên thế giới.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Bảo Lâm

Thông qua Global Gateway và chương trình hỗ trợ Team Europe, EU sẽ tài trợ 50 triệu euro nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực Giáo dục Đào tạo Kỹ thuật và Nghề nghiệp (TVET). "Chúng tôi muốn xây dựng dựa trên tài năng độc đáo của người Việt Nam, giúp nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp mới nổi, như chất bán dẫn và AI", Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh. "Chúng tôi cũng sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa các dự án chung về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thuộc chương trình Horizon Europe với đối tác trong giới học thuật, công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam".

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, cho biết thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là yêu cầu tất yếu để đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự chủ.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy khẳng định chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển. Ảnh: Bảo Lâm

Ông cho biết Việt Nam xác định chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển kinh tế - xã hội, với ba trụ cột chính: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, lấy dữ liệu, công nghệ và con người làm nền tảng. Riêng năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện thể chế, khi 10 luật liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã và sắp đi vào đời sống, cũng như ban hành danh mục 11 công nghệ chiến lược quốc gia như AI, blockchain, lượng tử, 5G...

"Những văn bản này sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, đầu tư và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ số", ông Duy nói.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy dữ liệu làm trung tâm, kết nối các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương. Trong đó có Đề án 06 ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đã hình thành hạ tầng dữ liệu dân cư thống nhất, kết nối hàng trăm dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy quản trị hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.

"Việt Nam hướng tới phát triển AI có trách nhiệm, dựa trên dữ liệu tin cậy, an toàn và phục vụ lợi ích công cộng. Trong tiến trình đó, EU luôn là đối tác quan trọng và tin cậy" ông Duy nói và đánh giá cao kinh nghiệm của châu Âu trong phát triển công nghệ số có trách nhiệm, đề cao đạo đức, quyền riêng tư và phát triển bền vững - những giá trị Việt Nam đang kiên định theo đuổi. Ông cũng kỳ vọng EU - Việt Nam sẽ cùng nhau kiến tạo một tương lai số bền vững, nhân văn và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà. Ảnh: Bảo Lâm

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết việc tăng cường hợp tác với EU trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Ông đánh giá cao các chương trình như Global Gateway cũng như đề xuất tăng cường hợp tác công nghệ của EU dành cho Việt Nam, đặc biệt là cho TP HCM.

Theo ông Hà, những mục tiêu EU đưa ra hoàn toàn cộng hưởng với định hướng phát triển của thành phố, nhất là năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử, với TP HCM trở thành "siêu đô thị" khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, có quy mô diện tích hơn 6.770 km2, dân số hơn 14 triệu người, với GRDP hợp nhất ước đạt 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước.

Phó chủ tịch TP HCM nhấn mạnh thành phố luôn xem châu Âu là một đối tác quan trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác. Ông đề nghị Ngân hàng Đầu tư châu Âu, Global Gateway đầu tư vào hạ tầng số, công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh tại thành phố, cùng với đó là tăng cường chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, bán dẫn và cùng nhau định hình các tiêu chuẩn công nghệ của tương lai.

TP HCM cũng mong muốn hợp tác phát triển thể chế đổi mới và không gian thử nghiệm công nghệ. Đặc biệt, thành phố muốn học hỏi kinh nghiệm của châu Âu trong việc xây dựng mô hình sandbox tài chính số, tài sản số và quản trị dữ liệu mở.

"TP HCM cam kết tiếp tục phát huy vai trò nhà nước kiến tạo, đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hiện thực hóa các sáng kiến được đề xuất", ông Hà nói. Ông khẳng định Thành phố đã sẵn sàng trở thành điểm đến tin cậy để ưu thế công nghệ châu Âu được kết nối và phát triển cùng tương lai số của Việt Nam.

Bảo Lâm