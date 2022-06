Việt Nam - Thái Lan: Việt Anh đá chính

Thầy trò Gong Oh-kyun chạm trán kình địch Đông Nam Á ở trận ra quân bảng C giải U23 châu Á. Bóng lăn lúc 22h.

UzbekistanTiền vệ Kim Tae-hwan nâng tỷ số lên 2-0 cho Hàn Quốc trước Malaysia, ở bảng C U23 châu Á 2022.

Tuy bị bệnh, trung vệ đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh vẫn ra sân từ đầu. Đá cặp với anh là Duy Cương. So với đội hình dự SEA Games, Việt Nam giới thiệu những gương mặt mới như Văn Khang, Minh Bình, Văn Trường. Trong đó, Văn Khang và Văn Trường mới 19 tuổi. Đây nhiều khả năng là những thay đổi bất đắc dĩ của HLV Gong.

U23 Việt Nam từng đấu Thái Lan 11 ngày trước. Khi ấy, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội thắng 1-0 tại chung kết SEA Games nhờ bàn đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng. So với giải đấu đó, Việt Nam lẫn Thái Lan đều có nhiều thay đổi về nhân sự. Hai đội không còn ba cầu thủ trên 23 tuổi. Thái Lan mang đến U23 châu Á chín cầu thủ thi đấu nước ngoài trong khi Việt Nam cũng bổ sung những gương mặt trẻ giàu triển vọng.

Thay đổi lớn nhất của hai đội nằm ở băng ghế huấn luyện. Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Worrawoot Srimaka trong khi Việt Nam mới được HLV Gong Oh-kyun tiếp quản. So với đồng nghiệp, ông Gong chưa có nhiều thời gian làm quen với các cầu thủ. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc tự tin sẽ mang tới nét chiến thuật mới cho U23 Việt Nam.

Tại bảng C, Hàn Quốc là ứng viên số một cho vị trí nhất bảng. Do đó, tấm vé đi tiếp còn lại là cuộc tranh chấp giữa ba đội Đông Nam Á Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Trong số này, Việt Nam và Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Do đó, trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện bảng đấu.

Quang Huy - Quang Dũng