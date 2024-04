Việt Nam lần đầu xây dựng báo cáo chỉ số khởi nghiệp quốc gia

Báo cáo chỉ số khởi nghiệp quốc gia cung cấp bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái khởi nghiệp, phân tích xu hướng phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp - loại hình doanh nghiệp mới dựa trên khoa học công nghệ.

Lễ công bố Báo cáo khung chỉ số thúc đẩy khởi nghiệp quốc gia và ra mắt Viện nghiên cứu Khởi nghiệp, tổ chức chiều 17/4. Báo cáo do Viện nghiên cứu Khởi nghiệp, thuộc Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, xây dựng và công bố lần đầu tiên trong năm nay.

PGS.TS Nguyễn An Thịnh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Khởi nghiệp, cho biết báo cáo sẽ được công bố hàng năm, xác định lợi thế so sánh của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực và thế giới.

Báo cáo cũng phân tích xu hướng phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp, các ngành, lĩnh vực khởi nghiệp tiềm năng, phát triển mạnh trong tương lai. Bên cạnh thu hút đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp, báo cáo góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ.

Báo cáo chỉ số gồm 5 phần, trong đó phân tích xu hướng cải cách và khởi nghiệp trên thế giới năm 2024 cùng bộ tiêu chí khởi nghiệp quốc gia. Các địa phương, ngành và lĩnh vực của năm cùng gương mặt khởi nghiệp cũng được giới thiệu.

Ông Thịnh cho biết thêm, báo cáo xác định 12 tiêu chuẩn, chia thành các tiêu chí khảo soát và tính toán chỉ số khởi nghiệp, dưới sự tư vấn của Hiệp hội và các chi hội quốc gia giám sát khởi nghiệp toàn cầu, Viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia độc lập từ Mỹ, Anh, Hàn Quốc.

Thứ trưởng Hoàng Minh (ngoài cùng bên phải) tại Lễ ra mắt ban lãnh đạo Viện nghiên cứu Khởi nghiệp. Ảnh: Đức Hiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho rằng để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam lựa chọn hướng đi điều chỉnh mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. "Nhân tố chính để thực hiện mục tiêu này là doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt trở thành động lực ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế xã hội", ông nói.

Song ông cho hay, cách mạng công nghệ 4.0 với công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ xuất hiện những vấn đề chưa từng có tiền lệ. Các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới có tính ứng dụng vô cùng nhanh. Ông dẫn chứng, trước đây khó có thể hình dung chat GPT có thể viết luận văn thạc sĩ trong vòng một giờ đồng hồ hay các ứng dụng AI... điều này đặt ra cho doanh nghiệp Việt trách nhiệm ứng dụng khoa học, áp dụng tiến bộ công nghệ nhanh nhất.

Thứ trưởng Hoàng Minh phát biểu tại Lễ ra mắt Viện nghiên cứu Khởi nghiệp. Ảnh: Đức Hiệp

Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò đầu mối quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo, tập trung hỗ trợ nhà khoa học, Viện nghiên cứu, và cả doanh nghiệp. Bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cho hàng hóa, xác định năng lực cạnh tranh hay công cụ xác định sở hữu trí tuệ, giá trị sở hữu. Bên cạnh đó Quỹ đổi mới công nghệ cũng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận về vốn, công nghệ, thông tin để sản xuất kinh doanh.

Ông đánh giá "việc thành lập Viện nghiên cứu Khởi nghiệp là hướng đi đúng, góp phần hỗ trợ lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ".

Như Quỳnh