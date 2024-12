Việt Nam – Indonesia: Cơ hội trút giận ở ASEAN Cup 2024

Việt Nam gặp Indonesia lần thứ tư trong năm tại ASEAN Cup 2024, với nhiều lợi thế cùng mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng.

* Việt Nam – Indonesia: 20h Chủ nhật 15/12, trên VnExpress.

Indonesia để lại nhiều nỗi đau nhất cho Việt Nam trong năm 2024. Trận thua 0-1 hồi tháng 1 khiến đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier bị loại sớm trước một lượt ở Asian Cup 2023. Hai tháng sau, hai đội hai lần gặp nhau tại vòng loại hai World Cup 2026. Việt Nam lần lượt thua 0-1 ở sân Gelora Bung Karno và 0-3 ở sân Mỹ Đình, coi như hết cơ hội lần thứ hai liên tiếp có mặt ở vòng loại ba.

Thất bại tại Mỹ Đình là lần đầu tiên sau 20 năm Việt Nam thua Indonesia trên sân nhà. Một điểm chung ở hai thời khắc là đánh dấu cuộc chia tay trước thời hạn với hai HLV là Edson Tavares và Philippe Troussier. Niềm tin từ người hâm mộ và sức hút của đội tuyển cũng từ đấy mà rơi rớt.

Việt Nam (áo đỏ) thua Indonesia 0-1 ở vòng bảng Asian Cup 2023. Ảnh: AFC

Đến hôm nay, Việt Nam gặp lại Indonesia tại ASEAN Cup 2024. Đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng chiến thắng, nhưng thực tế là bắt buộc phải thắng sau khi chứng kiến quá trình đối thủ chuẩn bị và trình diễn.

Indonesia chuẩn bị thi đấu trận thứ ba trong sáu ngày. Xen kẽ là ba hành trình di chuyển, với tám chặng bay khoảng 16.000 km, khiến thể lực bị bào mòn. HLV Shin Tae-yong than thở về thể thức thi đấu ASEAN Cup, nhưng chính ông đã tự gây khó cho bản thân khi sử dụng tập thể non trẻ. Những lý do được đưa ra là giải không thuộc FIFA days, hay Indonesia muốn chuẩn bị cho tương lai với các giải trẻ năm 2025.

Đội tuyển xứ vạn đảo không sở hữu sức mạnh từng hòa Australia, hạ Arab Saudi ở vòng loại ba World Cup. Họ mang hầu hết cầu thủ dưới 21 tuổi thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và ngay lập tức chất lượng được phản ánh thông qua trận thắng nhọc Myanmar 1-0, rồi hòa Lào (3-3) lần đầu tiên sau 12 năm.

Việt Nam được tiếp thêm tự tin sau khi đánh bại Lào 4-1 ở trận ra quân ASEAN Cup 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Với tất cả những bất lợi ấy, truyền thông Indonesia không nhìn thấy cơ hội chiến thắng thứ tư liên tiếp của Indonesia trước Việt Nam, thậm chí lo về một trận thảm bại. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir thẳng thắn thừa nhận "hòa được Việt Nam lúc này là phi thường". Chuyên gia bóng đá Justinus Lhaksana thì thừa nhận không có kỳ vọng gì vào tập thể này và chỉ muốn xem các cầu thủ thực hiện được bao nhiêu so với hướng dẫn của HLV trưởng.

"Trận này có thể để lại nhiều tiếc nuối cho tôi và Indonesia", HLV Shin Tae-yong nói ở họp báo trước trận. "Tôi vẫn mong đội thi đấu tốt để làm tiền đề cho các giải năm sau".

Người hâm mộ háo hức với viễn cảnh Việt Nam sẽ trút mưa bàn thắng vào lưới Indonesia, để trả nợ cho ba trận trước. HLV Kim Sang-sik hiểu tâm lý ấy, nhưng ghi được bao nhiêu bàn không quan trọng bằng ba điểm được cộng vào bảng thứ bậc. Nhà cầm quân Hàn Quốc khẳng định "đây vẫn là cuộc đấu của lòng tự tôn" và các cầu thủ "không được phép mất tập trung".

Vũ khí đáng gờm của Indonesia là khả năng ném biên của Pratama Arhan và Robi Darwis. Dưới thời Troussier, Việt Nam từng ngậm trái đắng trước Arhan ở bán kết SEA Games 32 và vòng loại hai World Cup 2026. Tại ASEAN Cup 2024, Indonesia đã có ba bàn từ cách tấn công này, trong khi bàn còn lại từ phạt góc.

Khả năng ném biên mạnh của Pratama Arhan là vũ khí đáng sợ nhất của Indonesia tại ASEAN Cup 2024. Ảnh: Bola

HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển đã chuẩn bị kỹ các phương án đối phó. Bên cạnh đó, thứ ông đang có được tốt hơn thời Troussier chính là ở tinh thần của các tuyển thủ. "Tôi và toàn đội có những thứ lớn lên thời gian qua là tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao hơn cho ASEAN Cup", tiền vệ Nguyễn Quang Hải nói.

Indonesia không phải đội mạnh nhất nhưng không vì thế làm giảm đi tầm quan trọng chiến thắng, khi tạm chấm dứt tâm lý thất bại trước đối thủ. Ba điểm giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik gần như đặt một chân qua vòng bảng để toan tính dễ hơn chặng đường còn lại. Chiến thắng cũng là cách tạo sức hút để sự quan tâm từ người hâm mộ thêm lớn hơn.

Hiếu Lương