Việt Nam giành giải nhất trong cuộc thi đèn lồng quốc tế

Điểm đặc biệt của tác phẩm đạt giải nhất nằm ở vật liệu làm đèn lồng. Đội Hội An Craft mang đến chất liệu mới là giấy làm từ cây dừa nước Cẩm Thanh (Hội An) thay vì bằng vải, giấy bóng, mica, giấy Hàn, giấy Nhật...như nhiều tác phẩm khác. Đây là vật liệu địa phương, được sản xuất tại Hội An. Loại giấy mới này do chính đội sáng tạo và mất 5 năm nghiên cứu. Anh Võ Hoàng (sinh năm 1984), thành viên đội Hội An Craft, cho biết, toàn bộ tác phẩm được làm thủ công hoàn toàn, từ quá trình sản xuất vật liệu cho đến chế tác đèn.