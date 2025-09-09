Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á về giá trị thương mại điện tử

Thị trường thương mại điện tử Việt đạt quy mô trên 25 tỷ USD trong năm 2024, tăng trưởng 20% cùng kỳ, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng cả nước, đứng thứ 3 khu vực.

Thông tin được Bộ Công Thương công bố chiều ngày 5/9 trong khuôn khổ Diễn đàn "Toàn cảnh Thương mại điện tử và Thương mại điện tử xuyên biên giới - Hướng đi cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam". Chương trình thuộc Triển lãm Vietnam International Sourcing 2025.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng của thương mại Việt Nam đạt 20%, từ 19 tỷ USD lên 25 tỷ USD Việt Nam, giữ vị trí trong top 3 thị trường thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á, sau Indonesia (65 tỷ USD ) và Thái Lan (26 tỷ USD). Dự kiến năm 2030, quy mô thị trường xấp xỉ 63 tỷ USD.

Ngành dẫn dắt thị trường bao gồm tiêu dùng nhanh (FMCG), thời trang, đồ gia dụng - công nghệ, đồ mẹ và bé, làm đẹp và thực phẩm. Theo báo cáo YouNet ECI, các sản phẩm FMCG có mức tăng trưởng mạnh nhất ở mức 62%, gia dụng - công nghệ tăng 41%, thời trang và phụ kiện tăng 39%.

Kho phân loại hàng của Best Express. Ảnh: Quỳnh Trần

Phát biểu tại diễn đàn ngày 5/9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết nhiều thương hiệu Việt, sản phẩm địa phương bắt đầu hướng ra thị trường quốc tế thông qua các nền tảng toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng sự hiện diện trực tuyến tại nhiều thị trường như Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại các "mảnh đất" tiềm năng mới như ASEAN, Trung Đông, Nga hay Australia.

Năm 2024, quy mô thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu đạt 791,5 tỷ USD và dự báo tăng trưởng trên 30% trong giai đoạn tiếp theo, theo Cognitive Market Research. Tại Việt Nam, thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ là xu hướng quan trọng trong bài toán kinh doanh của doanh nghiệp mà trở thành chiến lược cho xuất khẩu quốc gia, được đưa vào Kế hoạch GoGlobal do Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

Cụ thể, theo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026- 2030, thương mại điện tử xuyên biên giới là một trong những trụ cột chiến lược của giai đoạn tới. Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và đưa hàng Việt vươn xa hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Sản phẩm bưởi da xanh ở huyện Hoài Ân được bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Thành Việt

Bộ Công Thương và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng triển khai nhiều giải pháp như: hoàn thiện thể chế, chính sách; hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và nâng cao năng lực; kết nối với các nền tảng thương mại điện tử lớn trên thế giới. Song song, cơ quan phối hợp chặt chẽ với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để quảng bá, xúc tiến xuất khẩu hàng Việt ra thị trường thế giới thông qua các mô hình thương mại điện tử.

Tại diễn đàn, các chuyên gia đều đồng thuận rằng, để hàng hóa và thương hiệu Việt Nam vươn xa trên bản đồ thương mại toàn cầu, doanh nghiệp cần tập trung vào ba trụ cột chính: xây dựng thương hiệu, đầu tư vào công nghệ và tối ưu hóa hạ tầng logistics.

Yên Chi